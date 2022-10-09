俄吞併象徵 克里米亞大橋爆炸 克宮指貨車炸彈引發 烏媒稱情報部門行動

據俄羅斯官媒引述國家反恐委員會指，在當地時間8日上午6時07分，一枚汽車炸彈在克里米亞大橋的公路橋引爆。網上流傳片段可見，爆炸導致部分橋段斷裂跌入海中，爆炸引致的火舌燒及鐵路橋上往克里米亞方向的運油列車，後者因而也陷入火海，冒出大量濃煙。

公路橋有塌陷 鐵路橋運油車陷火海

克里米亞大橋是俄羅斯2014年吞併克里米亞後所建造，連接克里米亞半島的刻赤市（Kerch）與俄羅斯南部克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodar Krai），位處刻赤海峽，也被稱為刻赤大橋。觀察家指這條大橋是俄羅斯佔領和吞併烏克蘭領土的一大象徵，在侵烏戰爭的背景下，更有俄軍在克里米亞和烏南佔領區重要補給路線的關鍵戰略意義。

克宮表示總統普京已下令成立專責委員會調查事件。委員會同日稍後指，爆炸是由一輛貨車引發，造成附近一輛汽車內3名乘客死亡，其中兩名1男1女死者遺體已從海中起回，當局正確認他們的身分；至於貨車及其擁有者的身分已獲確認，貨車是在克拉斯諾達爾邊疆區南部登記，執法人員已經開始搜索登記者的寓所。

鑑於克里米亞大橋對俄軍後勤的重要性，俄羅斯國防部發表聲明強調，其烏南部隊仍可透過現有海陸路線得到「全面補給」。俄羅斯交通部其後宣布，大橋的鐵路橋部分在上周六傍晚恢復通車，公路橋仍然完好的部分則有限制地恢復部分通車。

烏官方無認責 高官稱僅「開始」

外界則關注事件是否烏克蘭一方所為。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞在Twitter宣稱事件是「開始」，強調「所有非法事物必須被摧毀」，但未正面承認涉案，俄羅斯外交部批評烏方回應「流露恐怖主義特質」。烏克蘭國際文傳電訊社則引述該國執法機構的消息人士報道，克里米亞大橋爆炸是烏克蘭情報部門國家安全局（SBU）的特種部隊行動所致，但SBU暫未評論說法。

大橋補給俄軍關鍵 普京曾主持啟用禮

在克里米亞大橋公路橋部分2018年啟用時，普京曾親往主持儀式，聲言這是「奇蹟發生」。這次大橋爆炸剛好在他70歲生日（10月7日）的翌日發生，烏克蘭網民隨即紛紛改圖「贈興」。一名烏方高級軍官接受《紐約時報》查詢時未有否認施襲，更調侃普京理應感到高興，「不是每個人都可收到如此昂貴的生日禮物」。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）