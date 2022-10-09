頭巾示威添兩女死亡爭議 伊朗師生號召周末再上街

22歲的阿米尼（Mahsa Amini）上月13日因不符合婦女衣著規範被捕後昏迷，3天後不治，官方指她死於心臟病，但目擊者稱她曾在警車內被毆。當局前日（7日）公布阿米尼的驗屍報告，再次宣其死因並非頭部、重要器官或四肢受重擊，而是涉及「8歲時接受的腦瘤手術」。報告指阿米尼暈倒後曾短暫恢復意識，但「心肺復蘇無效，導致腦損傷」，最終「死於腦缺氧引起的多個器官衰竭」。

然而，阿米尼之死引發的頭巾示威過去3周已有逾150人死亡，最新遇害爭議來自兩名16歲少女沙卡拉米（Nika Shahkarami）和伊斯梅爾扎德（Sarina Esmailzadeh）。

一少女離奇死 防暴警搶屍另葬

沙卡拉米上月19日在德黑蘭示威後失蹤，到29日官方通報她已在20日早上墮樓身亡。但沙卡拉米的母親向美國官方資助的法爾達電台透露，從女兒失蹤前通話的背景人聲推斷，她正與身邊人逃避警方追捕；後來她聽聞女兒被革命衛隊拘捕，並送入惡名昭著的埃溫（Evin）監獄。她領屍時發現女兒「臉部、牙齒及顱後碎裂」，醫院報告則指沙卡拉米死於頭部多次被硬物擊打。

沙卡拉米的遺屬透過社交媒體發邀請，參與趁沙卡拉米今日（9日）生忌舉行的公開喪禮。情報官員即傳召家屬要求他們辦私人葬禮被拒，防暴警察上周一「踩場」搶走沙卡拉米的遺體並葬於匿名地方。

另一少女頭臉遍傷痕 被指精神病跳樓亡

伊斯梅爾扎德上月23日參與德黑蘭市郊的一處示威，據國際特赦上月底引述消息指，其間她的「頭部被警棍嚴重毆打後死亡」。遺屬更指死者臉上清晰可見有多處傷痕，右前額受嚴重打擊而「完全壓碎」。惟綜合半官方傳媒《平衡報》（Mizan）及伊朗學生通訊社（ISNA）宣稱，初步調查顯示死者有精神病史，上月24日跳樓身亡。

兩名少女之死觸發更大民意反彈。隨着近日新學年開學，以女生為主的中學生開始罷課及在校內示威，在放學回家路上喊口號，並醞釀周末大示威。德黑蘭名校謝里夫理工大學也有教授號召全國大院校師生集會抗爭。

當地人權組織指有庫族聚居城市遭到安全部隊開火鎮壓示威，總統萊西到大學演講時也遭到女生辱罵「滾蛋」，他則將示威者比喻為蒼蠅。

（法新社/Iranwire/Iranintl/衛報）