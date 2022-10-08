英警告今冬或限電 最長每次3小時

英國相當依賴天然氣發電，亦會從歐洲大陸買電，惟俄烏戰爭令歐洲天然氣供應短缺，加上法國數個核電站的維護問題，令英國可能無法獲得所需天然氣，或未能向法國、比利時等國進口電力的風險增加。

受影響用戶最少一天前收通知

英國國家電力公司（National Grid）旗下的「國家電力系統營運商」（National Grid ESO）在周四發表的冬季展望（Winter Outlook）文件中指出，在最壞情况下，英國部分用戶將在一天的預定時間停電，一般假定3小時。文件提到，受影響用戶會在最少一天前收到通知，在用電高峰時段如早上或下午4時到晚上7時停電，而限電安排會輪流在各地地區執行，避免全國同時受影響。

氣候國務大臣施敬恒（Graham Stuart）周五（7日）拒絕排除停電的可能性，指當局為了所有可能的狀况制定各種方案，政府亦採取所有措施滿足冬季所需。國家電力公司強調，限電不太可能發生，但若能源危機升級，電力供應中斷情况確有可能出現。

法限供暖不得高於19℃

法國政府周四亦公布全國節能計劃，以降低冬季能源供應中斷風險，措施包括住宅、教育機構、辦公室和公共場所冬季供暖溫度不得高於19℃，夏天的冷氣溫度不得低於26℃；機場、火車站和地鐵站外，全國凌晨1時至清晨6時禁止一切照明廣告等。

歐盟領袖正在捷克首都布拉格舉行非正式會議，周五會討論是否及如何制訂天然氣價格上限。路透社引述有官員指與會領袖不太可能提出具體措施，但或能提出數個可行方案以進一步研究。

（路透社/BBC/新華社）