復活節島山林疑遭縱火 世遺「摩艾」石像焚毀

復活節島（Easter Island）屬於智利領地，位於智利海岸以西約3500公里，以島上起源不詳的逾1000座「摩艾」（Moai）巨大雕刻石像而聞名於世。石像所在的拉帕努伊國家公園（Rapa Nui National Park）周一（3日）起發生山林大火，100公頃土地被焚。

火災原於拉諾拉拉庫（Rano Raraku）火山，火山口附近受災最嚴重，而那兒正是摩艾集中地。英國廣播公司（BBC）引述報道指，大火可能是有人蓄意造成。

高溫導致裂縫 影響完整

拉帕努伊國家公園周四在社交平台張貼災後的圖片，顯示許多摩艾石像已經倒下，部分已經不具面部輪廓，但未知是否大火前已是如此。不過，從部分照片可見，有石像確被火燒至焦黑。拉帕努伊國家公園也發表聲明，表示有為數不明的石像完全燒焦，「效果超出眼睛所見」，「無法彌補」。該國家公園表示，缺乏國家層面的人手協助控制火災，以致火災持續。

智利文化部副部長佩雷斯（Carolina Perez）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，智利古蹟委員會官員正在場評估損毀情况。委員會指出，石像受高溫影響，會衍生大裂縫，影響石像的完整。復活節島市長帕歐阿（Pedro Edmunds Paoa）表示，「火災造成的損失無可挽回」，而且「當石頭有了裂痕，遇上豪雨或隨時間流逝，石頭將鬆脫、坍塌，不再是石塊而將變為砂礫」。

島上部落所製 用途含意不詳

摩艾歷史可遠溯至13世紀至15世紀，每座石像平均高4米、重14噸，最高可達10米，最重可達86噸。它們通常擁有明確的五官，相信是島上不同部落所製，但用途、含意不詳。有的研究認為石像代表當地人的祖先，有的謂可能與儀式活動或指引水源有關。新冠疫情前，每年約有16萬人次旅客慕名往訪，使旅遊成為該島主要經濟來源。

復活節島為控疫封鎖兩年，到今年8月5日才重新向遊客開放。

（法新社/澳洲天空電視）