歐洲政治共同體峰會首召開 尋安全新秩序

EPC是法國總統馬克龍於今年5月歐洲未來論壇閉幕禮上倡議成立，44國獲邀參與，包括歐盟27個成員國，以及17個歐洲的非歐盟成員國，如英國、烏克蘭、土耳其、挪威、西巴爾幹國家和地區等。馬克龍將EPC定義為新型、更廣泛的國家俱樂部，被形容為「政治協調新平台」。歐盟認為，擴大對當前戰略挑戰的討論範圍，在整個歐洲層面尋求解決方案符合歐盟利益。

俄羅斯白俄被拒門外

首屆峰會為期1天，展示歐洲大陸在俄軍侵烏當前仍團結一致。馬克龍周四說，44個歐洲國家一致譴責俄軍侵烏，並表達對烏支持。比利時首相德克羅周四說，全個歐洲大陸都在這裏，只有白俄羅斯和俄羅斯除外，「顯得兩國有多孤立」。

烏克蘭總統澤連斯基以視像方式發言，呼籲歐洲向烏提供更多武器和安全保障懲俄，籲將「歐洲政治共同體」轉為「歐洲和平共同體」。

英國在脫歐後再次參加泛歐洲機制活動，引發部分政界人士質疑。赴會的首相卓慧思重申，參加會議是幫助英國加強與鄰國和盟友合作，不代表靠近歐洲。

（法新社/BBC/Euronews）

（俄軍侵烏）