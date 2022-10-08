白俄鬥士俄烏兩人權組織獲和平獎 俄烏戰事下公布 諾獎委員會強調「並非針對任何人」

挪威諾貝爾委員會主席賴斯—安德森（Berit Reiss-Andersen）昨日表示，「希望表彰3個得主對白俄羅斯、俄羅斯和烏克蘭人權、和平，以及該3國間和平共處的傑出貢獻」。委員會公報指出，3個和平獎得主的獲獎原因是他們分別代表其國家的公民社會，多年來宣揚批判權力的權利，並保障公民基本人權，於記錄戰爭罪行、違反人權及濫權作出卓越努力，彰顯了公民社會對和平與民主的重要性。

諾貝爾獎社交平台Twitter帳戶形容，剛在獄中渡過60歲生日的比亞利亞茨基是白俄1980年中期冒起民主運動的重要推手之一，一生致力推動白俄民主及和平發展。他1996年所創立的組織「春天」，現已發展成涉獵層面廣泛的人權機構，包括紀錄及抗議白俄當局虐待政治犯。白俄政府一直尋求令比亞利亞茨基噤聲，2020年未經審判就囚禁他至今。

繼劉曉波再有在囚人士獲獎

俄羅斯人權組織「紀念」於1987年成立，目標是希望確保蘇聯共產政權迫害的受害者永遠不會被遺忘，一直在對抗軍國主義，宣揚人權和法治政府方面站於最前線。組織於1990至2000年代兩次車臣戰爭期間，收集俄軍及親俄部隊的戰爭罪行資訊。另一獲獎組織「公民自由中心」2007年成立，目標是推動烏克蘭人權及民主，持加強該國公民社會的立場，並向政府施壓邁向全面民主。今年2月俄軍侵烏後，組織致力辨認及記錄俄軍的戰爭罪行。

比亞利亞茨基因在獄中暫未親身回應得獎。白俄知名反對派領袖季哈諾夫斯卡婭恭賀他，稱其得獎是對所有對抗盧卡申科暴政、爭取民主自由的白俄人的肯定」。其妻表示對丈夫獲獎感到驚奇，不知道他有沒有機會知道得獎。比亞利亞茨基是第4名在囚期間獲和平獎的人，對上一次是2010年中國維權作家劉曉波。

「紀念」對獲獎表示榮幸，是對組織人權工作的肯定，以及對部分成員在俄羅斯持續遭受「不可言喻攻擊及報復」表達支持。「公民自由中心」在Twitter表示對獲獎感到自豪。理事會主席馬特維丘克在Facebook呼籲讓俄羅斯總統普京，以及白俄總統盧卡申科等「戰犯」受國際法庭審判。

白俄外交部譴責政治化

對於今次和平獎被視為針對發動侵略烏克蘭的普京和支持他的白俄總統盧卡申科，賴斯—安德森解釋和平獎並非反普京獎項，指「是為事件而頒獎，並不針對某人」。不過，她同時呼籲白俄當局釋放比亞利亞茨基。白俄羅斯外交部發言人譴責比亞利亞茨基獲和平獎是政治化，愧對獎項創辦人諾貝爾。

西方則普遍讚揚今屆諾貝爾和平獎。烏克蘭總統幕僚長耶爾馬克前烏克蘭民眾在俄軍侵略下是「和平的主要建築師」。歐盟委員會主席馮德萊恩讚揚諾獎委員會「肯定對抗獨裁男女的卓越勇氣」。聯合國秘書長讚揚得獎者，形容公民社會組織是「民主的氧氣」。

（綜合報道）

（2022諾貝爾獎）