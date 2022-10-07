泰涉毒警血洗託兒所 37死 槍擊刀劈殺22童 戮妻兒自轟亡

事發於曼谷東北面500公里的一個鎮。警察總長達姆榮薩克（Damrongsak Kittiprapas）表示，34歲兇手班雅（Panya Khamrab）6月因為吸毒被革職，並因涉毒控罪原定今天（7日）出庭。他說班雅處於躁狂狀態，未知是否受毒品影響，會驗他的血。

涉毒被革職 原定今天出庭

泰國Thai PBS電視台引述警方發言人派沙（Paisal Luesomboon）報道，班雅行兇前曾到法庭，之後到託兒所打算接走他的孩子，當找不到他的孩子時愈發感到焦慮不安，繼而大開殺戒，開槍和揮刀砍人。

報道說班雅持手槍和刀行兇。託兒所署理所長說，班雅開槍擊斃4名在託兒所外用膳的職員，之後用腳踢開門，用刀砍向房內兒童的頭。

強行入房 斬殺午睡幼童

在託兒所附近辦公室工作的地方政府官員吉達帕（Jidapa Boonsom）表示，由於大雨，事發時託兒所內約有30名兒童，較平時少。她說大家聽到槍聲時最初以為有人放爆竹，但知道有人開槍後都爭相躲起來。

吉達帕說班雅開槍後強行進入一間上鎖房間，懷疑他用刀襲擊房內正在午睡的兒童，又砍死一名懷孕8個月的教師，說「從未見過如此多兒童被殺」。

社交網站流傳片段顯示，疑為遇害兒童屍體用布蓋着放在託兒所花園，傷心的家長在託兒所外哭泣。

泰國首相巴育指槍擊事件令人震驚，絕對不應發生，已下令警察總長盡速調查，說他今日會到案發現場視察，又着令所有相關部門向受影響人士提供協助。

泰國雖然擁槍率高，但鮮有發生大型槍擊案，對上一宗在2020年，曼谷東北面呵叻市一名32歲軍士長因為跟指揮官親人就房屋銷售糾紛而行兇，槍殺最少29人，並致數十人傷。

（路透社/法新社/紐約時報）