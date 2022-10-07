美航母重返韓國 朝試射短程導彈

韓方指朝鮮當天上午6時1分至6時23分左右，從平壤三石一帶向朝鮮半島東部海域發射兩枚短程彈道導彈。首枚導彈射程逾350公里，高度逾80公里；第二枚導彈射程逾800公里，射高逾60公里。據導彈飛行軌迹推測首枚導彈或是「KN-25超大型火箭彈」，第二枚是被稱為「朝版伊斯坎德爾」的KN-23導彈。韓軍指韓美將密切合作關注朝軍動向，同時保持高度戒備狀態。

這是朝鮮首次在三石地區試射導彈。韓聯社引述有分析認為朝鮮為評估朝軍在人口密集區的野戰能力；這兩枚在移動發射台試射的導彈飛向朝鮮半島東部海域東北方，或為測試不同場所的混合發射能力，使反導系統失效。

朝鮮周二試射歷來射程最遠、飛越日本上空的中程彈道導彈後，聯合國安理會周三開會討論。美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德不點名批評中、俄包庇朝鮮，中國常駐聯合國副代表耿爽則表示朝鮮最近試射導彈，跟美國及其盟友在該處的聯合軍演密切相關，他指摘美國「毒化」地區安全環境。

（綜合報道）