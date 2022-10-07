歐盟通過限俄油價格 加快商討天然氣

歐盟新一輪制裁將禁止超過價格上限的俄羅斯石油通過海路運輸至第三國，還將對俄羅斯鋼鐵產品、高科技產品等商品交易實施更多限制，又將禁止歐盟向俄羅斯實體提供互聯網技術、工程和法律服務，並進一步禁止技術出口。歐盟還將更多俄羅斯國防部人員、涉及烏4區入俄公投者及規避制裁者列入制裁名單。歐盟委員會輪值主席國捷克周三在Twitter發文，說這套制裁方案會於周四生效。

俄副總理諾瓦克（Alexander Novak）周三表示，若西方國家對俄石油實行限價，在俄方無法將石油轉運至其他市場的情况下，俄將減產至必要水平，且不會向限價國供應石油。

另外，歐盟此前一直不贊成對天然氣價格設限，擔心加劇歐盟能源供應問題，但隨着北半球即將入冬，15個歐盟成員國之前呼籲歐盟為管線輸送和船運的天然氣設定價格上限。馮德萊恩周三在歐洲議會會議表示，歐盟需對進口天然氣設定臨時價格上限，直到歐盟制定出新天然氣價格基準。外界認為，馮德萊恩的表態意味歐盟委員會在此問題上態度轉變，歐盟有望在近期出台具體限價方案。

（法新社/新華社）

（俄軍侵烏）