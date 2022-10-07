烏軍挺進盧甘斯克 俄導彈炸扎波羅熱

烏總統：已解放「假公投」南部3村鎮

烏克蘭盧甘斯克州長蓋達伊周三透過國家電視台表示，當地的「解除佔領」行動已開始，稱數處聚居地已從俄軍手上解放。同日在社交媒體流傳的照片顯示，一批烏兵在盧甘斯克州村落赫雷基夫卡（Hrekivka）入口路標合照。美國有線新聞網絡（CNN）稱這是烏軍自盧甘斯克州3月爆發戰事以來首次攻進當地。另有消息稱，烏軍早於上月底已收復當地城鎮比洛戈里夫卡（Bilohorivka）。親俄官員周一承認烏軍正向盧甘斯克州推進。

烏總統澤連斯基周三在每日講話中表示，位於第聶伯羅—彼得羅夫斯克州的彼得羅巴普洛夫斯克（Petropavlivka）等3個南部村鎮，已從俄羅斯上月底搞的「假入俄公投」解放出來並變得穩定，但指遠未達成解放目標。CNN表示烏軍離赫爾松市等其他南部戰略重鎮距離仍遠。

普京講話被指默認吞併4區未穩

另一邊廂，俄總統普京周三簽署法律正式兼併盧甘斯克州等烏克蘭4區，他發表電視講話指「正設想這些新領土將變得穩定」。當天是俄國「教師節」，普京向教師講話中承認早前頒布的「局部動員令」有錯，指已頒令推遲徵召夜校學生入伍，研究生則會獲豁免動員。

英國《衛報》分析認為，普京變相承認對烏軍反擊招架不力。CNN周三追問俄羅斯有關其新兼併領土的邊界，克里姆林宮發言人佩斯科夫拒絕明確指出相關界線，稱「有土地尚待回歸（俄羅斯）」。

普京周三亦簽令將佔區內的扎波羅熱核電站列為俄羅斯「聯邦資產」。烏克蘭國家核電公司（Energoatom）總裁科京則稱核電站運作指令將由公司總部直接作出，強調其仍置於烏克蘭法律和能源系統下。國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西周三表示正前往基輔，商討在扎波羅熱核電站周邊設置安全區，俄方則稱格羅西下周會到訪，與他們討論事件。

至於仍由烏軍控制的扎波羅熱市有民居和醫院爆炸。烏克蘭扎波羅熱州長斯塔魯赫周四發布倒塌大廈冒煙的照片，指控俄軍最少7次以導彈轟炸，造成最少1死5失蹤。

（CNN/衛報/路透社）

（俄軍侵烏）