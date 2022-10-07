自傳體小說 文風輕淡「後座力」強

直書生命體驗 答案留白

自傳體小說是傳記的一種，是在作者親身經歷的真人真事的基礎上，運用小說的藝術寫法和表達技巧，經過虛構、想像、加工而成的文體。郁達夫的《沉淪》、盧梭的《懺悔錄》等，亦被認為是著名的自傳體小說例子。

艾諾的作品幾乎來自她個人的親身體驗，因而帶有濃厚自傳色彩及私小說意味，不僅廣受好評，而且獲獎無數。她1983年的作品《位置》（La Place）曾獲得法國文學界最崇高獎項之一的荷諾多獎（Prix Renaudot），該書英文版A Man's Place以及1987年作品《一個女人》（A Woman's Story，原名Une Femme）均獲《紐約時報》年度最佳選書；1997年的Shame（原名La Honte）更被美國《出版人周刊》評為1998年最佳書獎。2008年的《悠悠歲月》（Les Années ）被評為艾諾代表巨著，是她通過自己的生活反映了其世代的法國人面貌。艾諾的作品銷售超過百萬，且被視為法國當代文學經典，在法國各級學校廣泛教授。

艾諾本人行事低調。書如其人，她寫自己的故事，但又不「過度消費」，永遠丟出自己也不知道答案的問題，她也給不出答案，深受法國讀者喜愛。

（中央社）

（2022諾貝爾獎）