化繁為簡 3傑獲化學諾獎 助基因研究藥物研發

點擊化學（click chemistry）也譯作連結化學，是由沙普利斯在2001年引入的一個合成概念，主旨通過小單元拼接，快速可靠地完成形形色色分子的化學合成。它尤其強調開闢以「碳-雜原子鍵」（C-X-C）合成為基礎的組合化學新方法，並藉助這些點擊反應來簡單高效獲得分子多樣性。

「點擊化學」「生物正交化學」劃時代

生物正交化學（bioorthogonal chemistry）術語由女科學家貝爾托齊於2003年創造，指的是能在生物系統中發生而且不干擾內源性生化過程的化學反應。生物正交反應使對生物體內生物分子（如醣類、蛋白質和脂類等）的實時研究成為可能。

諾貝爾化學委員會主席奧奎斯特指出，今年化學獎「關於不過度複雜化事物，而是令它們變得更容易及簡單」。瑞典皇家科學院在新聞公報中指出，沙普利斯在2000年左右奠定點擊化學概念後不久，與梅爾達爾分別獨立提出「炔烴-疊氮化物環化反應」（CuAAC）的核心內容，稱這是現已獲廣泛使用的「優雅及有效化學反應」，包括用於研發藥物、繪製DNA圖譜，以及創造更符合用途的材料。

貝爾托齊則被表揚將點擊化學提升至新層次，在生物體內建構點擊反應，確認細胞表面重要不顯眼生物分子聚醣（glycan）的位置，其間該生物正交化學反應並不會干擾細胞的正常化學作用。生物正交化學反應現於全球被用作細胞研究和追蹤生物過程，以及改進癌症標靶治療。

沙普利斯兩度獲諾獎 史上第5人

梅爾達爾1954年生於丹麥，現為哥本哈根大學教授。貝爾托齊1966年出生於美國，現為史丹福大學人文和科學教授。81歲的沙普利斯1941年生於美國，現供職於美國加州醫學機構斯克里普斯研究所（Scripps Research）。沙普利斯2001年曾以「催化性不對稱合成」研究，與另外兩名化學家共得諾獎，今次再度獲獎令其成為史上第5名兩度獲諾獎的個人得主，更是繼英國生物化學家桑格（Frederick Sanger）後，第2名兩度獲諾貝爾化學獎的人。

諾貝爾文學獎於香港時間今晚7時公布。

（路透社/法新社/中央社）

（2022諾貝爾獎）