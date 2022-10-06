俄佔區「新鐵幕」 烏民欲逃多障礙

在10月1日前，身處扎波羅熱州俄佔區的烏克蘭人，仍可以在那些佔區的前線出入走動，不少人可到烏軍控制的扎波羅熱（Zaporizhzhia）探親、買糧食或藥物。不過，隨着俄方9月底發起「入俄公投」，愈來愈多不想生活在佔領下的烏克蘭人設法離開往烏控區或歐洲。位於扎波羅熱外圍的臨時接收站，每天平均會有約1000人抵達。在9月30日正式「入俄」當天，人數上升到1616，之後急轉直下。10月1日、2日分別只有50和8人。

佔區城市梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）對BBC記者表示，尚有4500人正設法離開佔區，有長者在等候期間死亡。

離境嚴審查 無異申簽證

BBC報道指出，俄羅斯現已要求想離開佔區的民眾先在網上填申請表，除了交代個人資料，還要申報電話號碼、等同「手機身分證」的「國際移動裝置識別碼」（IMEI）、以及是否曾於烏軍服役、有否政治聯繫等。報道指出，相關安排已屬申請簽證程序，反映俄羅斯已落實新邊界。

（BBC）