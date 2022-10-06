保守黨大會發言 卓慧思重申減稅正確

一連4天在伯明翰舉行的保守黨周年大會昨為最後一日，卓慧思在會上稱，促進經濟增長是優先事項，要解決英國經濟問題，就需繼續透過減稅「將經濟的餅做大，讓每個人都能分到更大一份」。縱使政府上月公布的450億鎊減稅方案震動金融市場，但她仍堅持其政策，「每當有改變，就會有紛擾。不是所有人都會贊同，但每個人都會從結果中獲益，即一個不斷增長經濟的和更好的未來。我們有明確的計劃來實現」。

稱不解僱關浩霆 「步伐一致」

卓慧思表示，她與財相關浩霆將集中落實減稅，「減稅在道德上是正確的，因為那些是民眾的錢，在經濟上也是正確的，因為他們有更多錢，就會做更多自己擅長的事」。

她強調其減稅政策能幫助英國打破高稅、低增長的循環，稱在這個重要時刻，不能再拖延。她又譴責工黨、自民黨、蘇格蘭民族黨、激進工會等的「反增長聯盟」，稱不會讓他們阻礙政府的減稅計劃。卓慧思還駁斥她會解僱關浩霆的傳聞，說：「財相和我的步伐完全一致」。

上台僅一個月的卓慧思面對減稅引發黨內議員不滿，曾在保守黨魁選戰中支持卓慧思的前運輸大臣夏博思（Grant Shapps）較早稱，若卓慧思的黨大會發言未能重振保守黨的支持度，她可能面對議員不信任投票，「如果保守黨國會看到民調繼續如此，我不認為他們會坐視不理」。民調顯示，卓慧思帶領下的保守黨支持率下滑，支持工黨的比例超過50%。Opinium上周六發布的民調指卓慧思支持度跌至18%，淨值由前周的-9大跌至-37。卓慧思昨發言後，英鎊兌美元下跌逾1%。

（金融時報/衛報）