華府「冷處理」朝射導彈 專家：中俄問題中期選優先

開腔譴責 制裁未出

在朝鮮新一次試射導彈後，彭博社的報道引述匿名美國官員稱，白宮有可能對朝鮮採取進一步制裁行動，但除此之外並不算有新政策改變。報道稱，這與拜登任內應對朝鮮的做法基本一致——願意談判，但不會優先處理朝鮮。美國智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）資深研究員兼導彈防衛計劃主任卡拉科（Thomas Karako）說：「有可能出現在重大事務——即中俄問題上焦點走失的危險，我不認為拜登政府看來會『中計』。」他表示，美國和亞太國家遏制朝鮮的最佳做法是加強導彈防衛能力。

報道指出，有關做法也是現實使然，當聯合國安理會目前取態分歧，要列強在任何針對朝鮮的重要行動上達成共識，機會甚微。曾任中情局分析員的華盛頓智庫威爾遜中心（Wilson Center）的亞洲計劃主任特里（Sue Mi Terry）說，現時全球都被俄軍侵烏等問題影響，因此美韓也只可以有限度回應朝鮮，「地緣政治環境對朝鮮和金正恩都很有利」。

特朗普時期負責東亞和太平洋事務的助理國務卿史達偉（David Stilwell）則警告，朝鮮喜歡挑戰底線，如果國際社會對試射導彈反應低調，「那就是對進一步不當行為開綠燈」。

（彭博社）