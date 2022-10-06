韓射導彈反制朝鮮 自轟基地惹恐慌 國產「玄武2」墜毁原因未明 軍方向民眾道歉

韓國聯合參謀本部（聯參）稱，韓美軍方為應對朝鮮周二發射中程彈道導彈（IRBM）挑釁，周三凌晨1時許實行聯合應對射擊，韓軍和和駐韓美軍分別向東海發射了兩枚「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）導彈，均精確擊中假想目標。聯參強調，韓美兩軍保持常備不懈的監視狀態，不論朝鮮挑釁源點在何處，都有十足的把握隨時「拔點」，「取得源頭打擊的壓倒性的勝利」。

韓美軍演 居民事前未收通知

不過，韓軍另外發射的一枚「玄武2C」型（Hyunmoo-2C）短程彈道導彈，在發射後飛行路徑異常，不久即墜回空軍基地內。韓聯社引述軍方官員稱，導彈的推進劑起火，但彈頭沒有爆炸。軍方昨表示正在調查事故原因，尚未確認人員傷亡情况。

《中央日報》 報道，東岸江原道江陵地區的民眾，在周二深夜約11時半報稱在江陵市的第18戰機聯隊的空軍基地發生火警和巨響。由於近期正值朝鮮連番試射導彈，事件觸發當地民眾恐慌，受驚的江陵地區民眾紛紛致電政府部門和傳媒，但軍方沒有通知軍演消息，引發整夜混亂。法新社引述江陵市議會一名官員稱，很多居民在事發後致電市議會，「由於我們沒有收到軍方有關訓練的通知，因此起初我們也不知道發生什麼事。」

韓軍在事發後8小時才解釋情况，稱該導彈未有爆炸，正調查事故原因，並對造成民眾恐慌致歉。有一名網民在Twitter上發文說：「我以為爆發戰爭了，但原來是軍演。」另一網民說：「是什麼讓他們這麼遲才確認？如果真的是戰爭，我們很可能到下一天才知曉。」

美航母重返部署 應對朝挑釁

另外，韓聯社昨日報道，美國核動力航空母艦「列根」號（USS Ronald Reagan）將會部署在日本海，以展示美韓聯盟準備好應對朝鮮挑釁。報道引述聯參稱，上周參與美日韓聯合軍演後已離開的「列根」號，在朝鮮周二試射導彈後，將會再次部署東海。聯參形容，美國航母在短時間內重新部署朝鮮半島地區是「極為不尋常」。

美要求安理會談論 中俄反對

美國總統拜登周二與日本首相岸田文雄電話會談，兩人以「最強烈字眼」譴責朝鮮發射導彈破壞地區穩定。聯合國秘書長古特雷斯亦譴責朝鮮發射導彈，稱違反安理會決議。歐盟則稱朝鮮行為鹵莽和蓄意挑釁。美國亦要求聯合國安理會周三開會討論朝鮮射導彈一事，但受中俄反對。

（韓聯社/朝鮮日報/法新社/路透社）