量子學3傑獲物理諾獎 驗證光子糾纏 開創量子信息學

瑞典皇家科學院在新聞公報說，3名獲獎者在量子糾纏（quantum entanglement）實驗方面都有重要貢獻。量子糾纏是指在量子力學中處於糾纏態的兩個或多個粒子，即使分開很遠距離，有些狀態也會表現得像是一個整體。量子糾纏理論於1935年由物理學泰斗愛因斯坦與另外兩名物理學家首先提出，又名EPR悖論。不過，愛因斯坦認為量子糾纏現象不存在於宏觀世界，戲稱這是「幽靈般的遠距效應」（spooky action at a distance）。

證違反貝爾不等式

公報又提到，在量子力學的發展歷程上有一個著名的「貝爾不等式」（Bell inequality），如果它成立的話，那麼量子力學可能被其他理論替代。克勞澤提出了一個利用處於糾纏態的光子的實驗，其結果可以違反貝爾不等式，阿斯佩進一步填補了克勞澤實驗中的重要漏洞。蔡林格做了更多實驗，並且其團隊還利用量子糾纏展示了量子隱形傳態（quantum teleportation），即有關量子態的傳輸。

阿斯佩為城大資深院士

公報指出，3名得獎者利用量子糾纏態做了破天荒的實驗。實驗結果為基於量子信息的新技術掃清了道路，目前在量子電腦、量子網絡和量子保密通訊方面已有大量相關研究。

阿斯佩1947年生於法國，目前為法國巴黎-薩克雷大學和巴黎綜合理工大學教授。他是香港城市大學高等研究院資深院士，2018年獲城大頒授榮譽博士學位，表彰其對教育和社會的貢獻；城大昨發出新聞稿，恭賀阿斯佩獲得諾獎。克勞澤1942年出生於美國，目前就職於他自己在加州創始的一家公司；蔡林格1945年出生於奧地利，目前為維也納大學教授。3人也是2010年沃爾夫物理學獎（Wolf Prize in Physics）得主。

諾貝爾化學獎於香港時間今午5時45分公布。

（路透社/法新社/新華社）

（2022諾貝爾獎）