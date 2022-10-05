烏軍突破南部赫爾松俄防線 一天推進30公里

俄羅斯國防部周一表示，烏軍在赫爾松州的佐洛塔巴爾卡鎮（Zolotaya Balka）附近，藉着坦克的優勢，「已深入到我們的防線中」。烏軍在一天內推進了逾30公里，挺進至第聶伯河西岸小鎮杜德恰尼（Dudchany）。儘管俄國防部聲稱，俄軍已作好撤退計劃，並造成烏軍「重大傷亡」，但莫斯科扶植的赫爾松州佔領區領導人薩爾多承認，烏軍取得進一步進展。他向俄方電視台稱，烏軍奪回杜德恰尼鎮，多個定居點遭「佔領」。

親俄頻道報道疑似核武調動

烏克蘭總統澤連斯基表示，烏軍已解放赫爾松州北部的阿爾漢格爾斯克（Arkhanhelske）及米洛柳比夫卡（Myrolyubivka）。烏克蘭國防部發布影片顯示，烏兵在米羅柳比夫卡村升起烏克蘭國旗。專追蹤俄軍在烏克蘭動向的親俄Telegram頻道Rybar稱，烏軍正在杜德恰尼和阿爾漢格爾斯克周邊推動，目的是想切斷俄軍在第聶伯河的補給線。流亡赫爾松州議員克蘭（Serhiy Khlan）稱，俄軍在赫爾松市已開始阻止民眾離開，並列出想要動員作戰的年輕人名單。

俄羅斯上周確認吞併烏克蘭東部和南部4個佔領區，如今烏軍在這兩條戰線接連報捷，加深外界對普京用核的憂慮。Rybar周日分享影片，顯示一列貨運列車載着多輛BPM-97裝甲運兵車和其他軍車穿越俄羅斯中部。英國《泰晤士報》報道，這些先進的軍事硬件屬於俄國防部第12總局，該局負責俄軍核武庫的安全保管、技術保養、運輸及交付等。報道還引述匿名消息，指俄軍擬在鄰近北約某成員國邊境的黑海範圍試射名為「波塞冬」（Poseidon）的「核動力可攜核洲際自動魚雷」，後者是俄方所指的「超級武器」之一。

（衛報/路透社/金融時報）

（俄軍侵烏）