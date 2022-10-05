朝核本錢增 專家關注平壤伙莫斯科「戰略結盟」

中國亦可成拉攏對象

俄羅斯聯邦遠東大學國際關係學者盧金（Artyom Lukin）最近在關注朝鮮動態的網站38 North撰文，指莫斯科和平壤也許準備重建冷戰時期的同盟關係，但預料會以「戰略結盟」（strategic alignment）而非以條約訂明的「正式同盟」（formal alliance）形式展現，這段關係也可能會置入由北京所領導的更大型中俄朝三方結盟，勢為東北亞力量平衡帶來巨大影響。

不過，美國智庫史汀生中心學者孫韻認為，中國對此不太情願，她向《金融時報》指出，北京擔心這會進一步將韓國和日本推向美國陣營。

日本近年為應對朝鮮核彈威脅，提倡加強「反擊能力」（或稱「對敵基地攻擊能力」），相關討論在俄軍侵烏後更受重視，中國的軍事動向也是日方考慮因素。

日本今年下半年將公布版本的國家安全戰略，預料屆時會有更多介紹，但防衛省8月底公布的預算顯示，日本擬為海上自衛隊建造兩艘搭載神盾系統的軍艦，作為放棄部署陸基神盾的替代方案，神盾艦將具備額外搭載遠程巡航導彈、高超音速武器以至激光武器的改造空間。

（金融時報/38 North/共同社）