增用固態燃料轉向技術 朝導彈進化更難被攔截

印證金正恩國家5年發展目標

朝鮮今年頭半年已試射最少28枚彈道導彈，打破2019年的25年全年紀錄，專家憂慮平壤會升級挑釁，在中共二十大結束後至美國中期選舉前夕第7次核試。這點在俄軍侵烏的國際背景下更受注目，平壤被視為在這段時期跟莫斯科走得更近。

固態燃料可存更久兼難發現

《日經亞洲》分析日本國防部與韓國軍方的2016年至2022年上半年朝鮮導彈試射數據，比對2016至2017年試射的40枚導彈以及2019年起的70枚，發現前者大多使用液態燃料，但後者則以固態燃料居多——較舊式的「飛毛腿」和「蘆洞」液態燃料導彈，漸被較新式的「KN23」和「KN24」固態燃料導彈取代。後者優勢在於可更長時間置放，省卻補充燃料的步驟，減低被偵察衛星及其他情報手段發現的機會。

朝鮮又研發出可半空中途轉向的彈道導彈，2016年至2017年試射的導彈按正常拋物線軌迹運行，但自2019年起逾1/3試射導彈採取有變化的軌迹。

這些較難攔截的導彈對位於日本、韓國甚至美國的軍事基地都會帶來威脅。倘若朝鮮從朝韓非軍事區發射其新型戰術制導武器，將可命中美韓基地所在的首爾和平澤，KN23則可攻擊美國在長崎縣和山口縣的美軍基地。

（日經亞洲）