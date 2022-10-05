朝鮮試射導彈飛越日本 歷來最遠 專家揣測挑釁漸升級 備第7次核試

韓國聯合參謀本部（聯參）和日本海上保安廳均通報朝鮮周二向其東部海域發射導彈。日本政府表示，朝鮮在日本時間周二上午7時22分（香港時間周二早上6時22分）左右朝日本北海道、青森縣方向發射一枚彈道導彈，約22分鐘後落入日本列島以東約3200公里、日本專屬經濟區外的太平洋海域。日本防衛相濱田靖一表示，推定導彈擁有中程彈道導彈以上的射程，有可能與今年1月發射的「火星-12」為相同類型。

韓美譴責 精確打擊軍演回應

聯參表示，朝鮮從慈江道舞坪里一帶向東發射一枚中程彈導導彈，飛行距離達4500多公里，高度970多公里，速度約17馬赫（音速17倍）。朝鮮試射後10小時，聯參表示韓美兩軍舉行了聯合攻擊編隊飛行演練和精確打擊演練，「展現堅決應對朝鮮任何挑釁行為的決心」。

日促居民躲避 鐵路局部停運

今次是朝鮮導彈第7次飛過日本上空，促使日本罕見啟動「全國瞬時警報系統」（J-Alert），向北部和東北部的居民示警，要他們尋找掩護。當局還向東京都的島嶼地區首次發出J-Alert。東北新幹線的新青森至盛岡段一度停運。朝鮮導彈上次飛過日本列島是2017年9月，當時「火星-12」經過北海道上空，飛了約3700公里。

日本首相岸田文雄稱朝鮮這次試射為暴力行為，予以強烈譴責。韓國總統尹錫悅辦公室指朝鮮最新導彈試射是「挑釁」，會嚴厲回應。美國國務院發聲明譴責平壤舉動「鹵莽和危險」，國務卿布林肯與日本外相和韓國外長予以強烈譴責。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）譴責朝鮮危害安全，稱這是不合理的侵犯行為，說歐盟理事會與日韓同在。

首爾梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）表示：「平壤當局若發射導彈飛越日本，表示其近來挑釁行為出現重大升級。」首爾北韓大學院大學教授梁茂進憂慮朝鮮持續提高武力示威強度，「這次是中程導彈，下次可能就是長程，再下次就是核試」。

由於朝鮮昨日試射導彈的射程涵蓋關島，這次試射被認為有牽制美軍意圖。梨花女子大學北韓學系教授朴元坤認為，周二的試射向美國發出明確信息：朝鮮導彈已將韓國、日本、關島納入射程範圍，顯示朝鮮半島一旦爆發戰爭，平壤當局有力以核彈攻擊美國基地。

「火星-12」4600公里射程 涵蓋關島

國際戰略研究所國防與軍事分析家鄧普西（Joseph Dempsey）說，周二試射以飛行路徑而言對朝鮮更具參考價值，因所試射的導彈用於打擊長程目標，飛越日本有助朝鮮判斷導彈的準確度，以及導彈對不同阻力的承受能力。

華盛頓智庫卡內基國際和平基金會高級研究員潘達（Ankit Panda）也說，試射飛越或經過日本上空的導彈，讓朝鮮科學家在更實際狀況下測試導彈。

（法新社/共同社/韓聯社/衛報）