印尼球場慘劇設獨立調查 9警官停職

【明報專訊】印尼東爪哇省瑪琅市上周六（10月1日）發生球場人踩人事件，造成最少125死323傷，官員昨（3日）稱有32名死者是兒童。當日警方發射催淚氣體驅散在球場上的球迷而觸發意外，其應對手法備受質疑，最少9名當地警官昨已停職；印尼安全部長馬福（Mahfud MD）周一說會成立獨立小組調查事件。
當日甲組足球聯賽賽事有逾4萬名觀眾入場。球隊阿雷馬（Arema FC）主場不敵宿敵帕爾斯巴亞（Persebaya Surabaya）後，大批球迷衝落球場以示不滿，警方以催淚氣體驅散，人們爭先恐後逃跑而引致人踩人慘劇。《衛報》引述目擊者表示警方不僅向場上球迷發射催淚氣體，亦向看台上的人發射，又沒作出警告。
事件中有32名兒童喪生，有婦女賦權與兒童保護部官員向路透社表示，喪生的兒童年齡介乎3至17歲。安全部長馬福稱，政府會成立由學者、足球專家和官員組成的獨立事實調查小組，未來數周找出誰要為事件負責。體育部長扎因丁稱總統佐科要求他與國家警察局長里斯迪約（Listyo Sigit Prabowo）一同前往瑪琅市評估事件。涉事球會阿雷馬周一亦就事件向受害人道歉。
（路透社/衛報）
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