2022諾貝爾獎：解古人類基因研進化 瑞典學者獲醫學諾獎

為「尼安德特人」基因排序

古生物學和考古學考據已知，現代智人（Homo sapiens）大約30萬年前起源於非洲，而現代人的「近親」尼安德特人在大約40萬年前至大約3萬年前在歐洲和西亞居住，最終走向滅絕。大約7萬年前，一群智人從非洲遷移到中東地區，隨後走向全球各地。智人和尼安德特人在歐亞大陸共存了數萬年，惟科學界對於現代智人與尼安德特人的關係長期以來了解甚少。

佩博（Svante Paabo）的研究最終協助解開這個謎團。他和其團隊改進了從古骨遺骸中分離和分析DNA的方法。佩博2010年發表了首個尼安德特人基因組序列。DNA對比分析表明，尼安德特人和智人在共存期曾有雜交。在現代具有歐洲或亞洲血統的人類中，大約1%至4%的基因組來自尼安德特人。

2008年，科學家在西伯利亞南部丹尼索瓦洞穴中發現一塊距今4萬年前的指骨碎片。佩博的團隊對其做基因測序，結果證實了另一種古人類——丹尼索瓦人的存在，而且這種古人類和智人之間也有雜交。分析發現，於太平洋的美拉尼西亞島群和東南亞其他地區的現代人群攜帶多達6%的丹尼索瓦人DNA。

學者佩博建立嶄新「古基因組學」

佩博的發現使科學界對人類進化史有了新的認識。通過其開創研究，佩博建立了一個嶄新的科學領域——古基因組學（paleogenomics）。他的團隊分析了幾種已滅絕的古人類的基因組序列，被科學家廣泛使用，增進了對人類演化和遷徙的理解。佩博的貢獻有助理解現代人類的獨特性和歷史演化。

助理解古人類獨特性及演化史

佩博1955年出生於瑞典斯德哥爾摩，1986年在烏普薩拉大學取得博士學位，後來在瑞士蘇黎世大學及美國加州大學柏克萊分校從事博士後研究，1990年成為德國慕尼黑大學教授。他1999年在德國萊比錫成立馬克斯普朗克進化人類學研究所，至今仍在研究所工作，亦擔任日本沖繩科學技術學院的兼職教授。佩博周一得知獲獎時非常高興和激動，一度無言。

諾貝爾物理學獎於香港時間今午5時45分公布。

（諾貝爾獎網站/路透社/中央社）