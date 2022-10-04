伊朗頭巾示威未息 警催淚彈驅散大學集會

阿米尼9月13日因佩戴頭巾不當，於德黑蘭被道德警察拘捕，3天後死亡，觸發全國大規模示威，當局不斷鎮壓。示威期間喪生的人數不斷增加，奧斯陸非牟利組織伊朗人權（Iran Human Rights）指伊朗全國已有133人因而死亡。

保安部隊疑向拍片者汽車開槍

示威浪潮並未完結。伊朗在周日有多間大學的學生示威，亦有部分城市民眾參與抗議活動。有社運人士在Twitter帳號上載多個片段，顯示傳統上孕育不少異見聲音的謝里夫大學被數十名防暴警察包圍。其中一片段顯示保安部隊發射催淚氣體驅趕學生出校園，遠處似有槍聲；另一段片可見保安部隊追捕在地下停車場的學生。網上另有片段顯示坐在電單車的保安部隊人員，向載有拍片者的汽車開槍。

伊朗國營傳媒報道該校的「衝突」新聞，並表示伊朗科學部長到訪謝里夫大學了解事件。

（BBC/路透社）