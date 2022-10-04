博索納羅得票超預期 巴西大選次輪決勝

博索納羅：擊敗民調謊言

選前民調顯示，67歲的博索納羅（ Jair Bolsonaro）僅會獲36%得票率， 76歲左翼勞工黨總統候選人盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）能在首輪以過半得票直接當選，但周日結果顯示，博索納羅表現遠超預期。他周日晚說：「我們擊敗了民調謊言。」他同時向窮人拉票，稱感受到物價上漲的壓力，特別是基本民生產品，「所以我能理解，部分民眾渴望改變，但有些改變可能是最糟糕的」。博索納羅在較富裕的東南部表現出色，盧拉則在貧窮的東北部獲較多支持。一再拒絕回應會否接受最終結果的博索納羅，在周日的投票後再暗示可能挑戰官方結果，他說：「我相信在一場乾淨的選舉中，我們將贏最少60%選票。」

《紐約時報》指出，除了總統選舉，民調也誤判各地保守派候選人的實力，獲博索納羅支持的州長和議員周日的得票都超過民調預測。里約州長卡斯特羅（Cláudio Castro）以58%得票連任，較民調機構Ipec預測高10個百分點；最少7名博索納羅的前閣員都當選國會議員，包括前衛生部長帕祖洛（Eduardo Pazuello）及前環境部長薩列斯（Ricardo Salles），前者在新冠疫情期間延遲購買新冠疫苗遭批評，後者任內亞馬遜雨林濫伐暴增。

盧拉聲言續鬥爭 「加時爭入球」

未能一舉擊敗博索納羅的盧拉周日在聖保羅市發表講話，聲言會繼續鬥爭直至取得最後勝利。在大選前夕，盧拉已稱，一旦要進入次輪投票，他會加倍努力重奪總統位，就像足球賽般進入加時後入球。

民調預計盧拉在次輪投票中，較博索納羅贏得最多15百分點，但周日的結果出乎意料後，許多人都質疑這些預測。巴西智庫瓦加斯基金會（Getulio Vargas Foundation）政治學家梅洛（Eduardo Mello）稱，右派表現較預期好，尤其在聖保羅，他預期次輪選舉將非常激烈，盧拉需取得更多中間派選民的票，顯示自己是一個溫和派政客。然而未來4周，若盧拉積極爭取中間派甚至保守派選民支持，有可能會損害他在激進左翼支持者中的地位。有專家指出，對盧拉支持者來說，周日的失望結果可能激起他們在次輪決選更積極投票。

（路透社/衛報/金融時報/紐約時報）