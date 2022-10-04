分析倡增房屋供應加醫療撥款 提振經濟

英經濟跑輸其他G7成員 較疫前更差

上月底公布的英國今年第二季GDP增長勝過市場預期，不但未有如原先估計般下降0.1%，更錄得0.2%增長。然而，這不足以改寫英國在西方「跑輸」的事實——七國集團（G7）幾乎所有成員國目前的經濟規模都要優於新冠疫情爆發前（2020年初），唯獨英國比疫前更差。值得一提的是，英國是在2020年初脫歐，同年除夕夜結束過渡期，即正式離開歐洲單一市場和關稅同盟。

經濟諮詢機構Pantheon Macroeconomics首席英國經濟師湯姆斯（Samuel Tombs）表示，以上數據反映疫情和脫歐對英國經濟增長能力造成的傷害，要比之前估計的更大。

另倡重新吸納移民 化解勞工短缺問題

Quartz分析，放寬法規限制以增加房屋供應可遏抑高企樓價、重新吸納移民以化解因脫歐出走潮引發的勞工短缺問題（但現任內政大臣柏斐文（Suella Braverman）主張英國需要的是高技術移民）、增加對NHS撥款來應付長新冠導致慢性病患者脫離勞動人口，以及投資於再生能源（保守黨主張解除頁岩開採禁令，但會有環境問題），或是改善英國經濟體質的藥方。

（衛報/Quartz）