綜述：市場震盪無動於中 卓慧思政府偏執離地

財相關浩霆在9月23日發表以大幅減稅為主軸的迷你預算後，投資者始終無法理解英國政府可以如何為減稅融資450億鎊（約4000億港元），同時維持財政平衡。不出幾小時，英鎊兌美元匯價大幅下挫，自1985年來首見跌穿兌1.09美元，英國國債孳息率錄得至少10年未見的單日漲幅。

財相見市場恐慌 倡安撫遭卓慧思否決

《金融時報》援引消息人士，指關浩霆意識到市場恐慌有礙經濟穩定，3天後（即開市的周一）曾向卓慧思表示，他和英倫銀行須講些什麼安撫，但被卓慧思否決。

內部知情人士又表示，市場一片混亂之際，首相府氣氛卻出奇平靜——卓慧思有連串會議，但無一關乎經濟危機。

同日英鎊和股市繼續暴跌，英鎊匯率低見兌1.0382美元，10年期國債孳息率升至14年高點仍無買家，這情况連2008年金融海嘯時都未見過，退休基金則面臨資金流斷絕的危機，牽連企業和物業業主借貸。市場和輿論都炮轟新政，連國際貨幣基金組織（IMF）都罕有開腔譴責。

到9月28日，一批跨國銀行的銀行家應邀到財政部，原以為會獲告知穩定市場的大計，但關浩霆竟反向他們問計。知情者告訴《衛報》，他覺得關浩霆理解不到其大計為何造成恐慌，只稱等11月23日發表下一份預算案和預算責任辦公室報告，以防進一步動盪。與會者駁斥當局「嘆慢板」，「對市場來說，兩個月就是一生」。

央行緊急救市 內部仍有聲音籲「企硬」

英倫銀行當天決定緊急救市，展開13天購入650億鎊（約5730億港元）長期國債的計劃，重新拉低孳息率。但有閣員向《金融時報》透露，政府內部尚在開玩笑，前任脫歐事務大臣霍禮思還叫卓慧思「企硬」。

《金融時報》分析，卓慧思與關浩霆過去長期在經濟事務研究所等保守黨智庫任職，有一套認為英國被陳腐、衰落主義論者、經濟正統觀念所窒礙的觀念。他們和其他黨內右翼人士認為，財經精英不理解減稅刺激經濟的潛力。

卓慧思到9月29日終打破緘默，跟BBC的8個地方電台做訪問，但大多答非所問或沉默不語。到前日（10月2日）她仍只承認迷你預算在傳達上有缺陷，並將最受爭議的下調最高入息稅率「卸責」給關浩霆，指那是他的決定而非經內閣討論。

（金融時報/衛報）