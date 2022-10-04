英財相轉軚 撤銷下調最高入息稅率 市場焦慮未除 卓慧思位不穩 政經暗湧未息

英國財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）昨晨通過Twitter宣布決定，表示：「我們知道了，我們聽到了。」他聲稱向年收入15萬鎊（約132萬港元）或以上人士減稅的決定，分散了原該優先應對國家眼前挑戰的注意力，故此宣布「我們不再繼續取消45%稅率」。

「聽到人民意見」 關浩霆無意辭職

關浩霆其後在電台節目上再稱「首相決定不繼續撤銷該稅率」，但否認是卓慧思「急轉彎」，強調是兩人討論的結果。主持問他是否欠國民一聲道歉，他答道：「我們聽到了人民的意見。是的，當中有些謙卑和悔意。」但他完全沒有考慮辭職。他又表示明春之前不會再有減稅，11月23日會發表更詳盡的財政計劃。

消息公布後英鎊小幅升高，英鎊匯率上漲0.3%至兌1.12 美元，交易水平相當於「迷你預算」公布並震散市場前的水平。英國10年期國債孳息率由4.15厘回落至3.99厘。

市場歡迎政府最新決定，但分析質疑維持45%最高稅率，使庫房每年保留估計20億至30億鎊（約176億至264億港元）收入，不足以填補「迷你預算」帶來的資金缺口。日本投行野村控股外匯策略師羅切斯特（Jordan Rochester）說，這只是政府重拾財政信用的極初步，具象徵意義，但杯水車薪。

在英國通脹接近40年新高之際，關浩霆9月23日提出包羅減稅、放寬監管的「迷你預算」，對未來5年政府開支估計帶來1610億英鎊（約1.4萬億港元）的成本，引發通脹以及國家債務擴大的焦慮，匯市、債券市場湧現大規模拋售。

否認方案有失誤 歸咎國際因素致動盪

關浩霆否認方案存在失誤，指稱市場動盪主要由國際因素造成。卓慧思周日表示，下調最高入息稅率並非經全體內閣審議，而是「財相的決定」，但她絕對致力使之為簡化稅制、促進經濟的一環。

這些解釋未為外界受落，尤其是執政保守黨的核心選民諸如長者會因此受到衝擊，令保守黨支持度被工黨大幅拋離，黨內重要人物如高文浩和夏博思等對卓慧思的憤怒與不信任愈演愈烈。高文浩周日抨擊說，靠借款來為減稅融資「不像保守黨」，向年收入逾15萬鎊的社會最富裕1%人口減稅及撤銷銀行家花紅上限，是「錯誤價值觀」。

黨友謀倒戈 卓慧思認原方案難過國會

一批保守黨後座議員上周四開始聯絡最大在野的工黨，研究怎可馬上公開預算責任辦公室報告，或爭取阻撓預算案的大多數，甚至謀求撤換黨魁辦法。一名「造反」議員領袖周日晚稱，多達70名保守黨議員考慮投票反對措施。

在政治壓力下，卓慧思昨亦改口表示，經與官員磋商，認為其「迷你預算」無機會得到下議院通過。有閣員告訴天空新聞，卓慧思準備押後相關國會表決，換取游說後座議員的時間。不過報道指出，造反派也能趁機整頓部署。

財政部消息人士表示，「迷你預算」表決預計會於明年春季真正的預算案之前表決。

（金融時報/衛報/彭博社/天空電視台/每日電訊報）