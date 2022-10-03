收復烏東重鎮 澤連斯基矢言再接再厲

澤連斯基昨在社交平台Telegram發布片段稱：「中午12時30分（本港時間下午5時30分），萊曼已全面清場。」他在前晚間講話中表示：「過去一星期頓巴斯越來越多地方豎起烏克蘭旗幟，未來一周將會有更多。」俄軍周日沒有回應萊曼情况，俄國防部上周六稱因應受包圍威脅，部隊已撤出當地。

北約秘書長斯托爾滕貝格昨日向美媒表示，烏軍收復萊曼證明他們有能力擊退俄軍，背後也有「美國及其他盟友正供應武器」的功勞，但對烏克蘭申請快速加入北約一事則見含糊，指相關決定須獲北約全部30個成員國一致同意。

德擬供烏最先進防空導彈

蘭布雷希特在敖德薩一處地堡，與烏克蘭防長列茲尼科夫會面，宣布將於數天內向烏軍付運IRIS-T SLM中程地對空導彈系統，稱其有助從無人機攻擊保衛烏克蘭重要基建。系統發射車發射的導彈射程可達40公里，用於對付戰機、直升機或攔截導彈。路透社稱該由德國帶領研製的系統被視為目前最先進，每套成本約1.5億歐元（約11.5億港元），德軍尚且未有配備，但柏林早於5月已考慮提供予烏克蘭。

（路透社/法新社/德國之聲）

（俄軍侵烏）