美防長譴責俄「核武恫嚇」 惟相信普京仍未作決定

奧斯汀的CNN專訪會在美國東岸時間周日上午10時（香港時間周日晚上10時）播出，部分內容預告已公開，可見奧斯汀譴責俄羅斯「核武恫嚇」（nuclear saber-rattling），但一切全取決於普京，「（俄羅斯）只有一人能作出用核武的決定……普京的權力沒有掣肘」，或會繼侵烏後再作「另一不負責任的決定」。但他強調尚未有定論，「目前並沒有看到迹象，會令我相信普京已作出這種決定」。

奧斯汀又稱曾私下向俄羅斯防長紹伊古傳達信息，警告俄方「不要走上這（用核武）道路，從事這種不負責任的行為」。奧斯汀指華府領導層其他成員最近也向俄方傳遞類似信息——白宮國家安全顧問蘇利文上周表明已私下知會俄方倘若用核，美方以至世界會如何回應。

俄羅斯宣布以入俄公投的方式吞併烏南、烏東4個俄佔區前後，普京及聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫都曾發表暗示要將核保護傘延伸至新吞併土地。在戰略重鎮萊曼上周六（1日）「得而復失」後，跟普京關係密切的車臣軍閥卡德羅夫表態，籲普京考慮動用低當量的戰術核武。

華府開始推演俄用核後局勢

然而，《紐約時報》引述多名美國官員指，相信普京用核武的機會仍低，目前仍未有證據顯示相關設施有調動。美國國防部最近分析認為，普京用核武僅會為他帶來微小利益，但代價卻巨大，或會面臨包括中國、印度等國際社會激烈反應。但他們認為，比起2月俄軍侵烏之初，俄軍用核武的機會增加不少。華府官員開始推演俄方用核武後的情勢發展。

另外，烏克蘭國營能源公司Energoatom稱，普京上周五簽署條約確認兼併烏東、烏南4個俄佔區後，或出於保障新吞併土地安全，俄軍隨即綁架了扎波羅熱核電站總監穆拉紹夫（Ihor Murashov）。俄方暫未承認事件，國際原子能機構（IAEA）稱有留意消息，正要求俄方澄清。

（CNN/紐約時報/NPR）

（俄軍侵烏）