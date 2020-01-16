印尼足球場人踩人 至少125死 警射催淚氣體驅趕球迷肇禍 涉違國際足協指引

甲組聯賽停賽至調查完成

事發當晚由阿雷馬（Arema FC）主場迎戰宿敵帕爾斯巴亞（Persebaya Surabaya）。球場可容納4.2萬人，當晚座無虛席。為防引起暴力事件，帕爾斯巴亞的球迷已被禁止購票入場。然而，阿雷馬以2比3不敵客隊後，大批球迷衝落球場。當地傳媒的片段顯示，有球迷闖入球場並發生混戰，其後現場瀰漫催淚氣體，人群逃離現場時「人踩人」。影像顯示有人失去知覺，由其他球迷抬走。

愛隊落敗後 主場球迷闖球場混戰

東爪哇警察局長尼科（Nico Afinta）周日（2日）稱，前晚約3000人衝落球場，人群擠壓情况發生於球場的10號閘門。Twitter有帳號指球場出口附近因球迷及婦孺等嘗試逃離而充斥尖叫聲。有生還者憶述催淚彈如雨下，引起擠擁的民眾恐慌。

42歲的多尼（Doni）向法新社表示警方發射催淚氣體，人們隨即逃離並互相推擠，造成許多傷亡。

警方稱事件為騷亂，說有兩名警員遇害後，發射催淚氣體把球迷趕回看台，說很多受害人被踩死或窒息致死，有醫院主管稱其中一名受害人只有5歲。球迷與警員亦在球場外爆發衝突，網傳片段顯示有警車被燒毀。警方指13輛汽車被毀。

主辦方被指出售門票數超官方建議

印尼政治、法律和安全事務協調部長馬福（Mahfud MD）指主辦方無視當局提出在下午而非晚上舉行比賽的建議，又指雖然當局建議出售3.8萬張門票，但主辦方售出4.2萬張門票（官方滿座人數）。體育部長扎因丁（Zainudin Amali）向羅盤報電視台（KompasTV）表示，會再評估球賽的安全性，包括考慮不容許球迷進場觀賽。

國際足協（FIFA）在其安全條例中規定，工作人員或警方不應在球場用槍或「用於控制人群的氣體」。東爪哇省警方沒回應是否知悉有關規定。

FIFA會長恩芬天奴昨發聲明說，在印尼發生的慘劇震驚球壇，對球壇所有人而言是黑暗一天。國際足協已要求印尼足總就事件提交報告。

印尼人權委員會計劃派人調查球場保安，包括警方施放催淚氣體是否恰當。國際特赦組織印尼分會批評球場保安措施，指「政府過度使用武力......去遏制或控制人群根本於理不合」。

一臂骨折的22歲男子穆罕默德（Muhammad Rian Dwicahyono）哭稱，警員「不當我們是人」，令他的許多朋友喪生。

（路透社/法新社/BBC）