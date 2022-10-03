柏斐文稱低技術移民過多 不利英經濟增長

另擬修例遏偷渡問題

英國《太陽報》前天刊登柏斐文上任後首個傳媒專訪。她稱現有「太多低技術工人」和「非常多學生」湧入英國。其中持學生簽證入境英國的國際學生，可以帶着家人到英，而這些人「不一定工作，或僅從事低技術工作，他們並未為我們的經濟增長帶來貢獻」。她指首相卓慧思及自己等所有內閣官員將堅持保守黨2019年大選時的承諾，減低淨移民人數，但同時指將吸引高技術人才。英國國家統計局（ONS）最新數字顯示，2020年6月至2021年6月英國淨移民人數達23.9萬。

柏斐文又在訪問中談及英倫海峽偷渡客問題。報道指今年已有3萬人經英倫海峽偷渡到英國，數目是2018年的10倍。柏斐文形容情况「已經失控」，稱該大部分來自阿爾巴尼亞的偷渡船民，有約八成引用《現代奴役法》（Modern Slavery Act），報稱為人口販運受害者以免遭遣返，又舉例有在英國服刑10年的巴基斯坦孌童犯出獄後，亦引用該法免遣返回原居地。她透露計劃修例，提高聲請「現代奴役受害者」的舉證門檻，本周稍後將交代細節。

柏斐文又譴責歐洲法院法官干預英國遣送部分難民到盧旺達的計劃，威脅可能會以退出《歐洲人權公約》，或修例排除外國司法干預本地個案作應對。她指英國正尋求與阿爾巴尼亞簽訂類似的引渡難民協議。

（英國太陽報/路透社）