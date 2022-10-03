下調最高入息稅率捱轟 英揆卸責財相 「迷你預算」變災難 卓慧思認受教訓拒轉彎

卓慧思周日早上接受英國廣播公司（BBC）直播訪問，回應迷你預算爭議，歸咎是方案演繹上犯錯。她說：「我接受我們本應有更佳基礎準備，我接受這點，我已汲取教訓，並確保未來會在基礎準備上做得更好。」儘管如此，她表明無意改轅易轍，堅稱「今冬增加借款以應對眼前特殊情况的決定正確」。卓慧思既拒絕答應不削減公共支出，也拒絕因應通脹來調整部門預算。

歸咎方案演繹犯錯 稱應要更佳準備

對於下調最高入息稅率的巨大爭議，卓慧思在BBC訪問回應時，否認方案有經全體內閣討論，「那是財相決定的」，但被問到她是否致力摒棄45%最高入息稅率時，她答「是」。

今次爭議源自財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）上月23日發表「迷你預算」，主張大規模減稅，但從未提及如何彌補減稅損失，尤其是年收入高於15萬英鎊人士的入息稅率由45%調減至40%，牽涉龐大庫房收入，也關乎貧富懸殊等公義問題。迷你預算出爐後，隨即引發市場憂慮英國政府借貸及其成本飈升，令股市和英鎊匯價急跌，逼使英倫銀行大手干預，防止退休基金和債券市場崩盤。

在市場和公眾恐慌之際，卓慧思沉默了接近一星期，到上周四開始為其政策辯護，承諾「鐵腕控制」公共財政。在前晚（10月1日）發表的《每日電訊報》採訪中，她表示英國需要改變，故決心實施大規模減稅計劃，因為她相信這將使英國更加成功，否則英國將面對嚴重經濟放緩、結業和通脹升5個百分點。

但卓慧思近期的新言論並未令外界受落。市場分析家埃拉姆（Craig Erlam）批評其周日言論反映她不理解迷你預算的後果，她只認為是溝通問題，拒絕承認、也不關心政策推行之後的借貸激增。

上任未滿月 卓慧思支持度跌至18%

執政保守黨周年大會昨日在伯明翰召開為期四天的周年大會，迷你預算續成焦點。會場外有不少示威者抗議卓慧思的新政，外界相信會上也會浮現不滿情緒。Opinium最新民調指，75%受訪者認為「政府失去控制經濟情况的能力」，上任不足一個月的卓慧思，支持度跌至18%，淨值由前周的-9大跌至-37。同一民調更指，在野工黨對保守黨的支持度優勢擴展至19個百分點，另一YouGov民調更顯示保守黨落後33個百分點。

英媒稱部分保守黨員擬倒戈 阻新政通過

保守黨主席包澤君（Jake Berry）為卓慧思護航，周日稱財政措施目的在驅策打工階層「減少消費或爭取更高收入」。他又警告說反對投票通過財政措施的議員會被逐出黨。惟如資深議員高文浩（Michael Gove）仍揚言不贊成通過。《衛報》昨報道，一些保守黨議員批評首相府「離地」，擬與工黨聯手阻撓通過這套財政措施，以令卓慧思面對有如前首相文翠珊的命運，方案被拖延通過甚至在黨內壓力下辭職。

（BBC/衛報/法新社/彭博社）