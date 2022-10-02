颶風襲美最少45死 官員涉拖延疏散

颶風「伊恩」（Hurricane Ian）吹襲佛羅里達州和南卡羅萊納州後，已轉化為溫帶氣旋。佛州執法部上周五（9月30日）表示，風災至今的死亡人數為23人，但是美國有線新聞網絡（CNN）引述縣政府的官員表示，已經有最少45人死亡。此外，海岸防衛隊指出，一艘人蛇船在風暴吹襲期間沉沒，17名人蛇仍然下落不明。

重建需年計 拜登：美國危機

專門進行物業分析的CoreLogic公司估計，保險業將要為佛州受風暴損毀的商住物業賠償320億美元（約2496億港元），洪水賠償亦高達150億美元（約1170億港元），是自1992年颶風「安德魯」以來，對佛州造成災害最大的風暴。

總統拜登上周五下午在白宮發表講話說，「伊恩」可能是美國歷史上最嚴重的颶風之一，災後重建可能需要數月乃至數年，形容這不只是佛州的危機，而是「美國危機」。

官方數字顯示，李縣（Lee County）至今有16人死亡，是全州死亡人數最高的地區。《紐約時報》報道，氣象預測部門早已警告佛州西岸將會受風暴嚴重影響，該區官員周一已開始展開疏散，但重災區邁爾斯堡（Fort Myers）所在的李縣，緊急部門官員卻未有行動，原因是風暴預測路徑較遠離當地，並決定先觀望「伊恩」的路徑走向，到翌日早上才發出強制疏散令，但部分民眾稱，當時已經沒有足夠時間離開。

WSJ：古巴罕有向美求緊急援助

伊恩吹襲美國前先肆虐加勒比海，古巴等國受到重創，除了至少3死，部分地方至上周五仍斷電，多地有民眾示威，要求國家主席迪亞斯-卡內爾下台。《華爾街日報》上周五引述兩國通訊紀錄報道，古巴罕有主動要求美國提供緊急援助，但未有具體金額要求，美方則正評估如何確保古巴會將所獲資金用於緊急救援。兩國暫未回應事件。

（紐約時報/CNN）