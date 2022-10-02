經濟向好窮人未受惠 現政府親商重富受質疑

巴西瓦加斯基金會（FGV）智庫社會政策中心的報告指出，2019年至2021年間多了960萬人收入減少落入貧窮線下。聯合國世界糧食計劃署去年重新將西巴劃入「世界飢餓地圖」，指該國有28.9%人口陷於「中度或嚴重的糧食不安全」。FGV最近稱，36%巴西人稱近12個月難以餵飽家人。博索納羅和其官員卻否認，斥之為謊言。

為拉攏選民，博索納羅政府近期以盧拉當年的福利計劃為本，推出新瓶舊酒措施，但貧民依然感念盧拉任內為該國東北部貧民區引進水電，推出住屋、教育、「零飢餓」等計劃。FGV經濟學者內里指貧民傾向支持盧拉，因博索納羅政府的社福政策不穩定，例如新冠大流行後即削減甚至停止提供緊急援助，到重推福利時又降低金額。

然而，博索納羅任內推出連串親商政策，包括國企私有化及草擬財政改革，在新冠疫下拒絕停市，皆獲中小企老闆支持。農企則受惠於政府對港口、鐵路等基建投資，壓制原住民部落的土地權益，使巴西農業在俄軍侵烏期間持續表現理想。Datafolha民調顯示，商界僅24%支持盧拉，62%支持博索納羅，尤其是佔國內生產總值28%的農業。

（法新社/路透社）