「熱帶特朗普」親商界拒防疫

不重視環保 亞馬遜雨林當災

博索納羅於1977年在軍事學院畢業後加入陸軍，官至上尉，曾帶領過同袍爭取加薪而知名。退役從政後1988年當選里約熱內盧市議員，1990年當選聯邦眾議員並連任至2018年。他自國會期間就關注打擊共產主義、反對性小眾權益和推崇軍事獨裁，屢有爭議言論，例如2011年謂寧願兒子死於意外也不要他是同性戀者，2014年時又指稱某左翼女議員太醜「不值得被強姦」。

博索納羅支持擁槍權，其減稅、主張國營私有化，以及開墾雨林採礦、伐木和農耕擴展經濟的立場，獲商人、地主擁護。惟放寬環保執法、削弱原住民權益，使亞馬遜雨林大量被濫伐，惹來國際憤怒。在新冠疫情下，他不主張戴口罩和打疫苗，又推廣用抗瘧疾藥物「羥氯喹」和抗寄生蟲藥「伊維菌素」備受質疑。巴西有68.6萬人死於疫情，僅次美國。他日前在網台承認疫情期間部分言論犯錯，保證不重蹈覆轍。

（綜合報道）

（極右現任）