巴西大選暴力籠罩 盧拉冀首輪致勝回朝 博索納羅惹「輸打贏要」疑慮

巴西大選預計在當地時間下午5時（香港時間周一凌晨4時）結束投票，預料兩小時後會有初步選舉結果。選前民調顯示，左翼勞工黨總統候選人盧拉（Luiz Inacio "Lula" da Silva）明顯領前自由黨對手博索納羅（Jair Bolsonaro）——Datafolha指他以50%對36%領前（排除白票和廢票），IPEC更指他可獲52%有效票，可望首輪直接當選。其他民調也指盧拉領先，但要進入10月30日的次輪投票。

盧拉籲反對派集中票源

工會領袖出身的盧拉早在2003年至2011年期間出任過8年總統，任內曾締造國家經濟奇蹟，令過半貧窮人口脫貧，但曾任其幕僚長的繼任人羅塞夫涉貪，2016年被彈劾下台，此後左派失卻政權至今，促使他再次角逐總統之位。其參選主張包括維護社會邊緣人士權益和掃貧等，他又警告這場大選是「民主對抗法西斯主義的危險關頭」。盧拉上周五（9月30日）呼籲那些打算支持其餘9名總統候選人的選民作策略性投票，盡量把選票投給他，助他在首輪投票直接當選，阻止博索納羅連任「製造動盪」。

博索納羅無證據下控電子投票涉舞弊

軍人出身的博索納羅標榜反貪，主打減稅和國企私有化等，深得簡稱「聖經、子彈、牛肉」聯盟的基督徒、安全部隊、農企忠實擁戴。他聲言「唯有上帝」能夠將他撤職，聲稱其競選只能有「坐牢、死亡或勝利」三個後果，呼籲支持者「奉獻生命」捍衛自由，屢次暗示如敗選或會挑戰選舉結果。他又頻頻在沒有證據下，指控該國電子投票機制的舞弊情况猖獗。他同時招募「對抗選舉官員」的軍人，使人擔憂博索納羅必要時可能利用武裝部隊擁立，或引發美國國會山莊騷亂之類的暴力場面。

在這情况下，今屆選舉呈現社會兩極，選民衝突增加。近月有數名盧拉支持者和至少一名博索羅納支持者，因政治立場被謀殺。民調機構也成為攻擊對象，Datafolha自9月7日起有42宗調查員受滋擾及暴力個案，稱從未像今年般遇過這麼多街頭滋擾和攻擊；Quaest研究中心總裁努內斯也指其研究員受滋擾，又稱約八成受訪選民覺得公開個人政治取態的危險甚於往日。

兩極化下 選民怕公開取態

努內斯說：「我們今年所面對的兩極化，有別於純粹的政治兩極化。今年我們見到的是情感兩極化（affective polarization），不同的政治團體視彼此為敵人，不是對手。」美國有線新聞網絡（CNN）記者在聖保羅鬧市街頭訪問，民眾亦對選舉氣氛表示不安，其中一人說：「太緊張了，近乎要開戰似的。盧拉與博索納羅就似兩隊足球隊。大家互相氣惱對方。」

但專家相信巴西發生政變的機會不大，推測博索納羅要是不滿選舉結果，更可能是提出司法挑戰或推遲決選投票。

（路透社/法新社/CNN/紐約時報）