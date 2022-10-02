烏軍圍城俄再棄重鎮 車臣領袖籲俄考慮用核

【明報專訊】烏克蘭軍隊昨天（10月1日）確認已進入被包圍的頓巴斯戰略重鎮萊曼（Lyman），此後一度傳出有數千俄軍被圍困於此，但俄羅斯國防部同日稍後宣布部隊已撤出萊曼。面對一再受挫，被認為跟俄羅斯總統普京關係密切的車臣領導人卡迪羅夫昨稱，「個人認為」莫斯科應考慮採取更激烈措施，包括在俄佔區境內實施戒嚴和在烏克蘭戰場使用低當量的核武（即所謂的「戰術核武」），被視為俄方陣營迄今最露骨的用核表態。
萊曼是俄軍在頓巴斯地區補給和運輸中轉站，攸關盧甘斯克州克里米納和北頓涅茨克（及其姊妹城市利西昌斯克）的防衛，具有重要戰略意義，故成烏軍近日劍指目標。上周五已有親俄叛軍領導人承認萊曼遭到「半包圍」，到昨日烏軍加強包圍，延至下午烏克蘭國防部在社交平台宣布烏軍部隊正進入該市，其上載短片顯示兩名士兵在萊曼的入口插上烏克蘭國旗。
烏軍入城前指萊曼市內有5000至5500名俄軍，部分俄軍正投降，但也有人試圖突圍。烏方更指有俄軍士兵被上司禁止撤退。但最終俄軍仍在面臨圍城下棄守，俄羅斯國防部指「因應包圍威脅，友軍已撤出紅利曼（俄方所用的萊曼舊稱），以作重整」。
俄否決安理會譴責「吞地」 中印棄權
俄羅斯前日才正式吞併4個佔領區，同日還在聯合國安理會動用否決權，阻止譴責以非法入俄公投「吞地」的決議案通過，但在前線戰場上俄軍始終未能阻止控制範圍得而復失。同為金磚成員的中國、印度和巴西，以及中非國家加蓬投棄權票。