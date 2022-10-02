歐盟允3招遏電費 購氣價上限無共識

與會各國就降低消費者和商界的電力價格同意3項方案：（一）在耗電量高峰期強制減少5%用電量，並設立自願減少10%總耗電量的目標；（二）今明兩年對化石燃料企業設置暴利稅（windfall levy）；（三）對由非天然氣電力生產商的產電設置每兆瓦時（MWh）180歐元的電力價格上限。法新社指封頂後估計多出的1400億歐元（約1.08萬億港元）收入會用以補貼消費者。

限用電暴利稅電價封頂 12月生效

上述方案本月初會經書面程序正式通過，12月起生效，減少總耗量目標維持到明年3月底，電價上限維持到明年6月底，其餘措施限期為明年底。

然而，在最受關注的進口天然氣價格上限問題上，與會各方未能達成共識，惹來歐盟輪任主席國捷克批評上述措施並不足夠。方案主要由波蘭、法國、意大利等15個國家提出，務求遏抑通脹，但受到德國、丹麥、奧地利和荷蘭4國反對。

德：恐流向願出高價國 歐更不足

德國副總理兼能源部長哈貝克憂慮，措施會令國際天然氣流向其他出高價購買的國家，令運往歐洲的天然氣不足，不認為措施在「政治上可行」，但他同意僅以制裁形式對俄羅斯天然氣價格設限。歐盟能源事務專員西姆森（Kadri Simson）則承認，天然氣價格上限雖是合理選項，但成功條件包括大規模市場干預、強制降低歐盟天然氣需求等，也需要日本和韓國等主要天然氣買家的配合。西姆森稱將嘗試討論較彈性的「價格走廊」方案。波蘭氣候部長莫斯克瓦則向路透社表明，會聯同比利時、意大利和希臘等再草擬新的天然氣價格上限方案，供下一輪歐盟能源部長會議商討。

另外，德國上周四提出大規模借貸以應付消費者電力收費上限的方案，總值2000億歐元，亦惹來歐洲各國不滿。

（法新社/金融時報）