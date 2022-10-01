德警告能源消耗遠超前4年 冬季勢現短缺

住戶中小企用量飈14.5% 大企業反降22%

德國聯邦網絡局（BNetzA）發表數據顯示，上周德國住宅用戶和中小企耗用了483吉瓦時（GWh）的天然氣，比2018年至2021年同一周的平均數高出了14.5%。反之，大型企業今年8月能夠節省22%消耗，上周的耗用量為1,170 GWh，遠低於前4年同期平均數1,679 GWh。BNetzA局長穆勒（Klaus Mueller）表示，儘管住宅及中小企增用關乎這周天氣遠較往年同期冷，且情况可能迅速變化，但仍然令人憂慮，指「倘無包括私人住戶範疇的大幅省減消耗，今冬勢難避免出現天然氣短缺情况」。

德國去年消耗1000億立方米天然氣；住宅用戶與中小企佔四成，大型企業佔六成。德國數十年來仰賴俄羅斯進口天然氣，但因德俄因俄軍侵烏反目，此歐洲最大經濟體被斷供天然氣，頓即陷入能源危機。穆勒表示，該國目前的天然氣儲備佔容量的91.5%，但每一個人依然需要節能。德國周四推出2000億歐元（約1.5萬億港元）能源補貼計劃。副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，官方平抑能源價格壓力的措施不會窒礙節能的努力，惟亦強調所有消費者須減用燃料。

另外，對於兩條連接歐俄的「北溪」天然氣管道懷疑被破壞，克里姆林宮周四發聲明，指總統普京周四與土耳其總統通話時稱，破壞管道行為是「國際恐怖主義行為」。發言人隨後補充稱，似是有國家背後策動襲擊。

（路透社/法新社/彭博社）