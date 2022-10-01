俄守吞地引核戰疑慮 逼近古巴導彈危機

波蘭外長：北約應用常規武器反擊俄核武

俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫周二（9月27日）再次暗示可能用核武，表明會不惜一切阻止核武出現在烏克蘭等的敵對鄰國，又稱相信俄對烏使用核武，北約也不會直接介入，普京此前也表態會以「一切可行手段」捍衛國家「領土完整」。同日《衛報》引述烏國軍情局副局長斯基比斯基（Vadym Skibitsky）指，俄方使用戰術核武的可能性非常高，或會瞄準前線有大量軍人、設備、關鍵指揮中心和基礎設施的地方。北約成員國波蘭外長拉烏也指，倘若俄軍以核武攻烏，北約應以常規武器回應，但須是「毁滅性」。

以上這些說法令外界更認定這次是古巴導彈危機以來最接近核戰的一刻。知名《華盛頓郵報》專欄作家伊格內修斯上周便呼籲拜登政府參考古巴導彈危機來對抗普京，俄羅斯軍政學者特列寧（Dmitri Trenin）則在官媒RT指，這兩次危機皆源自對方勢力擴展至自己國家門口（即古巴之於美國如同烏克蘭之於俄羅斯）。但《經濟學人》分析提醒兩者分別在於，當年是以核武為問題癥結，但現在則涉及俄軍捍衛吞併領土行徑。

（衛報/經濟學人/NBC）

（俄軍侵烏）