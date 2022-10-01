普京簽吞4地條約 烏申請加速入北約 烏東烏南戰事延續 俄佔戰略重鎮萊曼遭「半包圍」

在俄方主導和烏克蘭與西方反對下，由親俄分離主義武裝控制並自稱獨立的「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」以及烏南赫爾松州和扎波羅熱州，周二完成「入俄公投」，皆以大比數通過。到周五普京在克宮正式簽署確認4地「入俄」的條約，隨即與俄方委任的地方首長合照慶祝。大批民眾其後在莫斯科紅場參與慶祝音樂會。

普京轟西方求瓦解俄國 斥美開核武先例

在條約簽署儀式前，普京先發表演說，強調上述4個俄佔區的民眾「自行作出明確選擇」，俄羅斯今後「將盡一切可能守衛我們的土地」。他呼籲烏方須重返談判桌，但又明言前提是「要尊重公投地區民眾的意願」。

普京在演說中展示強硬反美反西方措辭。他首先強調蘇聯已不復存在，俄羅斯「無意回到過去」，但強烈譴責「西方正尋找新機會瓦解俄羅斯」，發動混合戰以圖將俄羅斯變成其殖民地。他又指摘華府正遏制俄羅斯、中國和伊朗，下一步就是美國的伙伴和盟友，宣稱美國「實際上正在侵佔德國、韓國和日本」。回應西方近期指控，普京反斥美國才是世上唯一兩度使用核武（指1945年日本廣島、長崎）並開創先例的國家，又聲稱「盎格魯-撒克遜人」（指美國和英國人）協助「策劃波羅的海（北溪天然氣）管道爆炸」。

澤連斯基：談判僅在普京下台後實現

在普京簽令「吞地」的約1小時後，澤連斯基宣布已簽署烏克蘭申請加速進入北約的申請書——加入北約一直是俄方對烏克蘭設置的紅線，也是其侵烏「理據」之一。澤連斯基表明烏方願跟俄方達成「以平等、誠實、得體和公平的條件下共存」的協議，但在普京掌權下不可能做到，「我們準備好跟俄方對話，但那會是另一位俄羅斯總統」。澤連斯基在Telegram頻道表示，烏方「事實上」已證明符合同盟標準，「我們信任對方，我們幫助對方，我們保護對方；這就是同盟」。西方對烏克蘭加入北約顯然也有疑慮，北約秘書長斯托爾滕貝格昨晚未有正式回應是否支持烏克蘭加入，只稱「北約門戶仍然開放」，而當前焦點仍在助烏抗俄。

美國和歐盟等重申不會承認俄羅斯吞併上述地區，華府更追加對俄制裁，對象包括領導對抗西方制裁的俄央行行長納比烏林娜。

與此同時，烏東和烏南地區的戰火仍然持續。其中關鍵戰場是俄佔戰略重鎮萊曼（Lyman），「頓涅茨克人民共和國」領導人普希林周五承認，當地面對烏軍「半包圍」，情况並不樂觀。烏軍東部戰區發言人則指，正控制俄軍移動和運輸路線。路透社引述烏軍參謀部表示，收復萊曼可切斷俄軍通往盧甘斯克州北頓涅茨克與利西昌斯克佔領區的主要補給線，有助烏軍收復更多頓巴斯失土。

烏克蘭指控俄軍導彈周五擊中扎波羅熱市附近一列平民車隊，總檢察長辦公室指有25人死，約50傷。俄方暫未作出回應。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）