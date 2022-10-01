船舶冲上岸街道現鯊魚 確切傷亡待證 佛州釀21死 颶風再撲南卡

當局籲小心水中有鱷魚蛇鯊魚

伊恩登陸地點邁爾斯堡（Fort Myers）災情慘重，街道成為湍流，海水倒灌入屋，停泊在船塢的數十艘船沉沒，其他船舶則被冲到鬧市街道上，樹木紛紛吹倒。邁爾斯堡所屬的李縣（Lee County）有警官表示，隨着當局繼續搜救因風災遇困的民眾，相信死亡人數會增至數百人。

總統拜登周四較早時警告指，伊恩有可能是佛州歷來最致命的颶風，稱初步報告指有多人死亡。

佛州熱門旅遊點薩尼伯爾島（Sanibel Island）亦受災嚴重，CNN報道指該島有最少2名民眾死亡。連接該島與美國本土的唯一堤路有部分路段被毁，救援人員要用直升機和船前往該島協助受災民眾，該島市長史密斯（Holly Smith）稱截至周四晚仍有多人在島上。另外，當局指洪水中開始出現鱷魚、蛇甚至鯊魚等危險野生動物，提醒居民小心。

佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）周四在空中巡視災區，晚上在記者會承認有民眾在風災中喪生，但拒絕確認人數，又稱部分沿海城鎮損毁情况難以形容。他續稱當局展開最少700次救援，主要是空中救援。

增強後再登陸 南卡最大城市當災

伊恩登陸時威力達4級颶風，之後一度減弱為熱帶風暴，到周四下午在大西洋上再次增強為1級颶風，最高持續風力達每小時120公里。伊恩預計周五下午在南卡州最大城市查爾斯頓（Charleston）登陸，當局預計會帶來洪水、風暴潮及強風。颶風警告亦在喬治亞州到北卡羅萊納州沿岸數百公里一帶地區生效。查爾斯頓被視為高危地點，2020年11月有報告指查爾斯頓約九成住宅物業易受風暴潮和洪水影響。

（路透社/法新社/CNN/衛報）