黑手眾說紛紜 真相一時難辨

北溪天然氣管道是俄羅斯向歐洲輸送天然氣的命脈，亦是莫斯科要求西方解除對俄制裁的一張重要「能源牌」。南丹麥大學混合戰專家雅各布森（André Ken Jakobsson）認為俄羅斯是「最合乎邏輯」的罪魁禍首，俄出手是對西方的示警升級，亦可藉此逼迫西方解除對俄制裁。然而，有分析認為北溪管道份屬俄方資產，而且倘俄羅斯出手攻擊，無異於自損與西方就解除制裁議價的籌碼。

俄自損議價籌碼犯駁 美出手損歐關係

另一方面，「美國黑手論」得到保守派媒體霍士新聞等部分西方媒體和俄國媒體廣泛報道。波蘭前外長、現任歐洲議會議員西科爾斯基（Radoslaw Sikorski）在北溪事故後在Twitter貼文，暗指美國出手，理由是美國一直質疑北溪管道計劃。美國亦被認為有動機出手，以逼歐盟及北約加大對烏克蘭的支援。不過，有意見認為美國若是黑手，將冒上引發北約內部和歐美之間分裂、影響團結的代價和風險。况且，北溪兩條管道在爆炸前已停止供氣，拜登2月所言要「終結北溪」的目標可謂已經達成，再出手的理由薄弱。

此外，美國智庫史汀生中心（Stimson Center）能源政治專家阿什福德（Emma Ashford）認為，事件是烏克蘭、波羅的海國家、波蘭所為的說法亦合理。北溪管道是俄羅斯繞過烏克蘭和波蘭，直通德國的天然氣供應設施，減弱了相關國家在歐俄關係中的影響力。阿什福德認為，北溪管線一直對那些國家構成安全威脅，惟不知他們有否能力施襲或是否願冒這個險。不過，她最終認為俄羅斯嫌疑最大。

（The Local）

（俄軍侵烏）