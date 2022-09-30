北溪管線發現第4處泄漏 克宮重提拜登「終結論」 美斥俄假資訊有前科

北溪1號和2號線天然氣管道在周一及二（26日和27日）發現有3處破損後，瑞典海岸防衛隊稱在2號線再發現一個破損位置，發言人拉松（Jenny Larsson）周三向瑞典報章《瑞典日報》（Svenska Dagbladet）稱：「4個之中有兩個在瑞典專屬經濟區。」這兩個破損位置相距甚近，另外兩個破損位置在丹麥專屬經濟區。

CNN：俄軍船事發前現蹤

美國有線新聞網絡（CNN）昨日引述消息人士報道，有歐洲安全官員在周一及二（26和27日）在北溪管道或因水下爆炸造成天然氣泄漏的位置附近發現有俄國海軍支援船艦。另有情報官員指上周在事發地點不遠處發現俄軍潛艇。消息人士指未知船艦跟爆炸有否關係，但是調查方向之一，另有丹麥軍官指俄軍船艦經常在該區活動，船艦在該區出現不等於事件是俄方所為。

各界關注誰是管道多處損毁的幕後黑手，歐盟、北約、美國皆指事件是蓄意破壞，但未明言誰是施襲者。美國保守派媒體霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）周二晚在其節目反駁事件幕後黑手是俄總統普京的說法，他播出美國總統拜登今年2月的演說片段，拜登當時稱俄國若侵烏，美國會確保「終結」北溪2號線；卡爾森又引述波蘭前外長及防長席科斯基周二在Twitter的貼文，認為美國是黑手。

霍士主播波蘭政客矛頭指美

俄羅斯否認攻擊管道，克里姆林宮發言人佩斯科夫周三稱蓄意破壞的指控「可想而知的愚蠢和荒謬」。俄外交部發言人扎哈羅娃周四稱美國「全面掌控」4個管道泄漏天然氣位置所在的丹麥和瑞典周邊水域，她又在社交網站稱拜登有義務回答美國有否就他的威脅採取行動。

美國國家安全委員會發言人稱俄國有散播假資訊前科，現「重施故技」。

普京周五簽令接收烏4區

另一邊廂，俄羅斯控制的4個烏克蘭地區周二完成公投，俄方扶植的官員宣布居民大比數支持脫烏入俄後，克宮宣布普京周五將簽署文件正式吞併這4個地區。

（路透社/法新社/中央社/Newsweek/丹麥The Local）

（俄軍侵烏）