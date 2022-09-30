昂山素姬澳籍顧問違機密法 各囚3年

澳洲官員爭取聽審被拒

法庭閉門宣判。路透社報道，兩人皆不認罪。因議題敏感而拒絕透露姓名的消息人士表示，兩人被判監但不必勞改。另外3名計劃財政部前官員也因同一罪名被判監3年。特里爾亦因違反移民法周四被判監3年，兩個刑期同時執行。消息人士說昂山素姬會上訴。

根據緬甸監察組織，緬甸軍方去年2月發動政變奪權以來大舉鎮壓異見者，已有逾2200人死亡、1.5萬人被捕。

昂山素姬在軍事政變後被捕被控多項罪名，此前已因貪腐等罪名總刑期累計達20年，再加上此次宣判的3年，意味77歲的昂山素姬的總刑期累計達23年。她否認所有指控。外界普遍認為軍方目的是要詆毁她，並阻止她這名民選領袖重返政壇。

人權觀察亞洲部主任皮爾森（Elaine Pearson）指緬甸軍政府對於被國際遺棄毫無愧疚感，國際社會須採取一致行動，扭轉該國的人權狀况。

（法新社/路透社）