昂山素姬澳籍顧問違機密法 各囚3年

【明報專訊】路透社和法新社周四引述知情人士報道，緬甸文人政府領袖昂山素姬和她的澳洲籍經濟顧問特里爾（Sean Turnell）因違反政府機密法，各被判監3年。特里爾被判監後，澳洲外長黃英賢拒絕接受緬甸的裁決，促盡快放人。她說澳洲官員已盡力爭取聽審但被拒。特里爾的妻子說一家對裁決感到悲傷，呼籲緬甸現在將他遞解出境。
澳洲官員爭取聽審被拒
法庭閉門宣判。路透社報道，兩人皆不認罪。因議題敏感而拒絕透露姓名的消息人士表示，兩人被判監但不必勞改。另外3名計劃財政部前官員也因同一罪名被判監3年。特里爾亦因違反移民法周四被判監3年，兩個刑期同時執行。消息人士說昂山素姬會上訴。
根據緬甸監察組織，緬甸軍方去年2月發動政變奪權以來大舉鎮壓異見者，已有逾2200人死亡、1.5萬人被捕。
昂山素姬在軍事政變後被捕被控多項罪名，此前已因貪腐等罪名總刑期累計達20年，再加上此次宣判的3年，意味77歲的昂山素姬的總刑期累計達23年。她否認所有指控。外界普遍認為軍方目的是要詆毁她，並阻止她這名民選領袖重返政壇。
人權觀察亞洲部主任皮爾森（Elaine Pearson）指緬甸軍政府對於被國際遺棄毫無愧疚感，國際社會須採取一致行動，扭轉該國的人權狀况。