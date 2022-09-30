颶風橫掃佛州 偷渡船翻沉20失蹤

500年一遇洪災 冲走汽車

美國國家颶風中心（NHC）指伊恩的風眼周三下午3時在佛州卡約科斯塔（Cayo Costa）堰洲島登陸，登陸時最高持續風力達時速約240公里。NHC周三晚11時再表示，伊恩減弱為一級颶風，風速為每小時約144公里，而佛州仍遭受風暴潮、強風和洪水影響。路透社引述預報，指隨着颶風向內陸移動，佛州中部部分地區降雨或達到76厘米。到當地時間周四凌晨，伊恩已減弱為熱帶風暴。

在伊恩吹襲期間，當地電視台及社交網站有影像顯示洪水冲走汽車、有地方水位升到屋頂、房屋廢墟和棕櫚樹截成兩半；另有電視台片段顯示佛州沿海城市那不勒斯（Naples）有洪水湧入海邊房屋，淹沒道路和冲走汽車。全國停電追蹤網站PowerOutage.us顯示，截至周三晚，佛州有逾200萬用戶電力中斷，佛州西南部最受影響。當局本周較早時已呼籲超過250萬人疏散，不少人已到學校及其他改裝成避難中心的地方暫避。

航空公司因應颶風吹襲而取消周四近2000個航班，周五亦有738班機取消；周二至周五取消的航班就有逾5000個。

逾500航班取消

另外，美國海岸防衛隊周三表示一艘古巴人蛇船在佛州附近海域因伊恩吹襲而翻沉。有4人自行游上岸，當局出動搜索23名失蹤者並救出3人，20人失蹤。

（路透社/法新社）