賀錦麗晤尹錫悅 合作應對朝挑釁

白宮表示，賀錦麗與尹錫悅譴責朝鮮的挑釁核子言辭和發射彈道導彈，他們重申朝鮮半島無核化是美韓共同目標，討論了美韓日三邊合作應對挑釁等辦法。賀錦麗重申，美國將履行向盟友提供全方位防禦的承諾。

朝射兩導彈 分析：抗議賀錦麗訪韓

此前一天（28日），朝鮮從東岸試射了兩枚短程彈道導彈。朝鮮本月初還制定新法，表示有權使用核武先發制人。韓美今天將與日本海上自衛隊舉行日本海（韓稱東海）聯合反潛演習，為自2017年後3國首次的同類軍演，防範朝鮮進一步挑釁。賀錦麗結束訪韓啟程返美後，韓國聯合參謀本部稱，朝鮮於周四晚上近9時向東海（日本海）發射了兩枚短程彈道導彈，尚在分析導彈飛行高度、距離。這是朝鮮繼周日、周三後，5天之間第3次試射了共5枚短程彈道導彈。分析推測朝鮮旨在抗議賀錦麗訪韓，以及美韓日軍演。

另外韓國總統辦公室稱，尹錫悅強調韓美同盟關係在由軍事同盟擴大至經濟技術同盟，向美方傳遞對美國實施《通脹削減法案》（IRA）不利現代和起亞等韓產電動汽車的憂慮。賀錦麗表示她和總統拜登俱理解韓國對電動車補貼規定的憂慮，承諾研究在執法過程中減輕憂慮的方案。

（Newsis/路透社）