賀錦麗晤尹錫悅 合作應對朝挑釁

【明報專訊】美國副總統賀錦麗昨天（29日）訪問首爾，會晤韓國總統尹錫悅及到板門店視察，展示美韓聯盟實力和合作，確認美韓日3國將加強合作應對日後朝鮮的挑釁。
白宮表示，賀錦麗與尹錫悅譴責朝鮮的挑釁核子言辭和發射彈道導彈，他們重申朝鮮半島無核化是美韓共同目標，討論了美韓日三邊合作應對挑釁等辦法。賀錦麗重申，美國將履行向盟友提供全方位防禦的承諾。
朝射兩導彈 分析：抗議賀錦麗訪韓
此前一天（28日），朝鮮從東岸試射了兩枚短程彈道導彈。朝鮮本月初還制定新法，表示有權使用核武先發制人。韓美今天將與日本海上自衛隊舉行日本海（韓稱東海）聯合反潛演習，為自2017年後3國首次的同類軍演，防範朝鮮進一步挑釁。賀錦麗結束訪韓啟程返美後，韓國聯合參謀本部稱，朝鮮於周四晚上近9時向東海（日本海）發射了兩枚短程彈道導彈，尚在分析導彈飛行高度、距離。這是朝鮮繼周日、周三後，5天之間第3次試射了共5枚短程彈道導彈。分析推測朝鮮旨在抗議賀錦麗訪韓，以及美韓日軍演。
另外韓國總統辦公室稱，尹錫悅強調韓美同盟關係在由軍事同盟擴大至經濟技術同盟，向美方傳遞對美國實施《通脹削減法案》（IRA）不利現代和起亞等韓產電動汽車的憂慮。賀錦麗表示她和總統拜登俱理解韓國對電動車補貼規定的憂慮，承諾研究在執法過程中減輕憂慮的方案。