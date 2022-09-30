太平洋島國峰會 美63億銀彈抗華 承諾助抗氣候暖化 擊退北京「經濟脅迫」

這是太平洋島國領導人首次獲邀到白宮參加此類會議。美國有線新聞網絡（CNN）報道，庫克群島、斐濟、法屬波利尼西亞、密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島、法屬新喀里多尼亞、帕勞、巴布亞新幾內亞、薩摩亞、所羅門群島、湯加、圖瓦盧、瑙魯、瓦努阿圖等國領導人或代表與會。澳洲、新西蘭、太平洋烏國論壇秘書長則以觀察員身分與會。

拜登昨會晤與會領袖，在白宮共晉晚餐並大合照。白宮稱，美國宣布向太平洋島國提供8.1億美元援助，當中6億美元（46.8億港元）用於一個為期10年的計劃，協助淨化污水支援吞拿魚漁業。

峰會被認為是劍指中國。美國在有關太平洋地區的新戰略文件中提到，與太平洋島國更深入接觸，是拜登政府外交要務，「美國繁榮安全仰賴太平洋地區能否維持自由開放」，指出太平洋島國面對迫切挑戰，尤其是氣候危機以及愈趨緊張的地緣政治。文件指出，「中國施加的壓力和經濟脅迫帶來的影響日增，有破懷區內以至美國和平、繁榮與安全之虞」。

美任命外交官駐太平洋島國

文件提到，美國會通過開設新大使館和提升美國海岸防衛隊和防務的參與，以協助應付海洋污染、非法捕漁、販毒、港口安全等，並與伙伴合作將海底電纜升級、宣揚「安全可靠」電信合作。美方官員表示，將任命專業外交官里德（Frankie Reed）為首名駐太平洋島國論壇特使。

在首日峰會上，布林肯與與會領袖共晉午餐，承諾「你們可以指望美國與你們合作」。布林肯表示，美國與太平洋島國對未來存在共同願景，只有通過合作才能應對「在這時代面臨的最大挑戰」。他列舉了氣候危機、突發衛生事件、促進經濟機會等問題，說美國將與太平洋島國合力「維護自由開放的印太地區，該地區各國無論大小為何，都有權選擇自己的道路」。法新社指出，布林肯此番言論是在暗指中國於該地區及亞洲各地日益強勢。布林肯承諾美國將提供480萬美元（3744萬港元）援助用來加強「藍色經濟」，也就是讓海洋更乾淨，並確保漁業有永續性。

拜登政府一名高級官員承認，華盛頓多年來對太平洋關注不夠，目前正與盟國和伙伴國家「增加更多的資源、更多的能力，以及更多的外交互動」。

與會領袖同意11點聲明

報道指出，包括所羅門群島總統索加瓦雷（Manasseh Sogavare）在內的與會領導人，都同意一份包括11點內容的聲明，縱然路透社周三（28日）曾報道，索加瓦雷並不準備簽署峰會宣言。

路透社取得宣言的草稿，內容包括各國領導人決心加強伙伴關係、認同民主會在該區蓬勃發展的願景、強調《聯合國海洋法公約》以及航行和飛越自由的重要、譴責俄羅斯入侵烏克蘭等。

美國在文件中表明一直致力處理對馬紹爾群島的環境和衛生憂慮，惟沒說明美國在1940年代和1950年代在當地核試帶來的遺害。

路透社周三引述外交消息人士報道，美國國務院周三與太平洋島國的大使通電話時，在敲定最後文本遇上問題，原因是島國間雖然同意美國應處理馬紹爾群島核試污染問題，但美國不滿文本所用措辭。

（路透社/法新社/CNN/華盛頓郵報/中通社）