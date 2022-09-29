今冬供應不穩 歐氣價一度飈22%

【明報專訊】北溪天然氣管道漏氣事件近乎「粉碎」歐洲今年冬季透過北溪1號線獲得天然氣的希望。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom，簡稱俄氣）周二（27日）警告或將停止經烏克蘭向歐洲供應天然氣。被視為歐洲天然氣價格風向標的荷蘭TTF天然氣期貨價格周二升幅一度達到22%。