今冬供應不穩 歐氣價一度飈22%

【明報專訊】北溪天然氣管道漏氣事件近乎「粉碎」歐洲今年冬季透過北溪1號線獲得天然氣的希望。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom，簡稱俄氣）周二（27日）警告或將停止經烏克蘭向歐洲供應天然氣。被視為歐洲天然氣價格風向標的荷蘭TTF天然氣期貨價格周二升幅一度達到22%。
俄威脅停止經烏供氣
政治風險顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）分析員格洛伊施泰因（Henning Gloystein）和布什（Jason Bush）表示，漏氣北溪管道損毁程度，可能嚴重至今季無法向歐洲供氣。二人又警告俄羅斯若不停止向漏氣的管道泵氣，可構成重大安全及環境隱患。
俄氣威脅如烏克蘭石油天然氣公司（Naftogaz）繼續就公司間長年爭議尋求法律仲裁，將可能停止與對方交易。美國萊斯大學公共政策研究機構非常駐研究員米庫爾斯卡（Anna Mikulska）認為，北溪漏氣事故加上俄羅斯威脅停止經烏克蘭供氣，「或將意味俄歐能源關係全面終結」。
投資者憂慮歐洲能源短缺加劇，荷蘭TTF天然氣期貨價格周二（27日）升幅一度達22%，收盤時升幅仍高達19.65%，報每兆瓦時208歐元（約1561港元）。
（華爾街日報/半島電視台/NGI/中通社）